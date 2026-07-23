ମନର ସାଥୀ ପାଇଲେ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ; ସରିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫଟୋ
ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ । ସରିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ । ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ।ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 9:52 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବେ ସ୍ୱରାଜ । ଅଭିନେତା ନିଜର ମନର ସାଥୀ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସରିଛି ନିର୍ବନ୍ଧ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ (ଜୁଲାଇ 22, ବୁଧବାର) ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ କପଲଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।
ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ୱରାଜ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିର୍ବନ୍ଧର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''22.07.2026 । ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଲା ।'' ସେ ସେୟାର କରିଥିବା ଫଟୋରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଚେହାରା ଦେଖାଇନାହାନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତୃତୀୟ ଫଟୋରେ ସ୍ୱରାଜ ତାଙ୍କୁ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧାଉଥିବାର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଫଟୋରେ ସ୍ୱରାଜ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଇନାହାନ୍ତି ।
ତେବେ ସେ କିଏ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକା ଦାଶଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ନା ଯାଡା ଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ୱରାଜ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି । ଭୂମିକା ଦାଶ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଫଟୋରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଶେଷରେ, ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ ।'' ସେହିପରି ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହା ବହୁତ ମିଠା । ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ।'' ସେହିପରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ ପାତ୍ର, ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ରିୟା ଦେ, ଗାୟିକା ଅମ୍ରିତା ନାୟକ, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭଲି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱରାଜ ବାରିକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଓଲିଉଡର ଜଣେ ଜମାଶୁଣା ଅଭିନେତା । ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସ୍ୱରାଜ 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ 'ସମ୍ପର୍କ'ରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ପରେ ସେ ପହିଲି ରଜ, ସମୟ ହାତରେ ଡୋରି, ହିରୋ, ଆକାଶେ କି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା, ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ, ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ ଆଦି ୧୯ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ 'ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜରିଆରେ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସେ ଭୂମିକା ଦାଶଙ୍କ ସହ ପରଦାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲା । ତାପରେ ସେ ୨୦୧୭ର ଲୈଲା ଓ ଲୈଲା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସନ୍ମିରା ନାଗେଶଙ୍କ ସହ ପରଦଜାକୁ ଫେରିଥିଲେ । ପରେ ଲଭ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ତୁ ମୋ ଲଭ ଷ୍ଟୋରୀ 2, ପ୍ରଥା ଭଲି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେ 'ସ୍ୱାଗରାଜା' ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସ୍ମୃତିରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଖୋକଭାଇ ତମ ପାଇଁ'
ସ୍ୱରାଜ ବାରିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ‘ମଞ୍ଜୁନାଥ’କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ