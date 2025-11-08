ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ? ଜାଣନ୍ତୁ,
ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ । କାର ସାମ୍ନାକୁ କୁକୁର ଆସିଯିବାରୁ କେନାଲକୁ ଖସିଗଲା ଗାଡ଼ି । କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 8, 2025 at 3:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ । କାର ସାମ୍ନାକୁ କୁକୁରୁ ଆସିଯିବାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ କେନାଲ ଭିତରକୁ ଖସିଲା ଗାଡ଼ି । ଫଳରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଟିକୁ ସେଠାରୁ କ୍ରେନ ଯୋଗେ କଢ଼ାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଭିନେତା ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳାଝରି ସାଇପନ ଦୟା ୱେଷ୍ଟ କେନାଲ ନିକଟରେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅଶ୍ରୁ୍ମୋଚନ ଆଜି ସକାଳେ କଟକରୁ ସୁଟିଂ ସାରି କଳାରାହଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ କେନାଲ ରୋଡ୍ ବାଟ ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କୁକୁର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଫଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ କାରଟି ପଟିଆ ନୂଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ କେନାଲକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା ।
ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଅଭିନେତା
କେନାଲରେ ପାଣି କମ ଥିବାରୁ ବଡ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ । ପରେ କ୍ରେନ ସାହାଯ୍ୟରେ କାରଟିକୁ ଉପରକୁ ଆଣିଥିଲା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାରର ବେଶୀ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେପେଟ ଘଟଣା ନେଇ ଅଭିନେତା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: IFFIରେ ପ୍ରିମିୟର ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର'
ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ସେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ସାଙ୍ଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ । ସେ 2011ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'କେମିତି ଏ ବନ୍ଧନ', 'ତୋର ମୋର କଥା ହେବା ଚୁପ ଚାପ', 'ମୋତେ ବୋହୂ କରି ନେଇଯା', 'ତୁମେ ହିଁ ସାଥି ମୋର' ଓ 'ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ' ଭଳି 50ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । 2023ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍କରା' ରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି । ଏଥିସହ ସେ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି (1987), ପୁଅ ମୋର କଳାଠାକୁର (1988), ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆସୁନା (1989) ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ 'ଛୋଟ ମୋର ଗାଁ'ଟି ଶୋ' ଦ୍ୱାରା ଘରୋ ଘରେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍କରା ଓ ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ'କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର