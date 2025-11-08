ETV Bharat / entertainment

ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ? ଜାଣନ୍ତୁ,

ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ । କାର ସାମ୍ନାକୁ କୁକୁର ଆସିଯିବାରୁ କେନାଲକୁ ଖସିଗଲା ଗାଡ଼ି । କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ? ଜାଣନ୍ତୁ,

ASHRUMOCHAN CAR ACCIDENT
ASHRUMOCHAN CAR ACCIDENT (photo: special arrangement/ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 8, 2025 at 3:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ । କାର ସାମ୍ନାକୁ କୁକୁରୁ ଆସିଯିବାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ କେନାଲ ଭିତରକୁ ଖସିଲା ଗାଡ଼ି । ଫଳରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଟିକୁ ସେଠାରୁ କ୍ରେନ ଯୋଗେ କଢ଼ାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଭିନେତା ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ASHRUMOCHAN CAR ACCIDENT (ETV Bharat Odisha)

ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳାଝରି ସାଇପନ ଦୟା ୱେଷ୍ଟ କେନାଲ ନିକଟରେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅଶ୍ରୁ୍ମୋଚନ ଆଜି ସକାଳେ କଟକରୁ ସୁଟିଂ ସାରି କଳାରାହଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ କେନାଲ ରୋଡ୍ ବାଟ ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କୁକୁର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଫଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ କାରଟି ପଟିଆ ନୂଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ କେନାଲକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା ।

ASHRUMOCHAN CAR ACCIDENT
ASHRUMOCHAN CAR ACCIDENT (photo: ETV Bharat Odisha)

ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଅଭିନେତା

କେନାଲରେ ପାଣି କମ ଥିବାରୁ ବଡ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ । ପରେ କ୍ରେନ ସାହାଯ୍ୟରେ କାରଟିକୁ ଉପରକୁ ଆଣିଥିଲା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାରର ବେଶୀ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେପେଟ ଘଟଣା ନେଇ ଅଭିନେତା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ।

ASHRUMOCHAN CAR ACCIDENT
ASHRUMOCHAN CAR ACCIDENT (photo: special arrangement)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: IFFIରେ ପ୍ରିମିୟର ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର'

ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ସେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ସାଙ୍ଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ । ସେ 2011ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'କେମିତି ଏ ବନ୍ଧନ', 'ତୋର ମୋର କଥା ହେବା ଚୁପ ଚାପ', 'ମୋତେ ବୋହୂ କରି ନେଇଯା', 'ତୁମେ ହିଁ ସାଥି ମୋର' ଓ 'ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ' ଭଳି 50ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । 2023ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍କରା' ରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି । ଏଥିସହ ସେ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି (1987), ପୁଅ ମୋର କଳାଠାକୁର (1988), ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆସୁନା (1989) ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ 'ଛୋଟ ମୋର ଗାଁ'ଟି ଶୋ' ଦ୍ୱାରା ଘରୋ ଘରେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍କରା ଓ ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ'କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ
ASHRUMOCHAN MOHANTY
ODIA ACTOR ASHRUMOCHAN MOHANTY
CAR ACCIDENT
ASHRUMOCHAN CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.