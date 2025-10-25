ବାପା ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ
ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ । ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2025 at 9:59 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ । ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗତକାଲି (25 ଅକ୍ଟୋବର, 2025) ସେୟାର କରି ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପଲ୍ଲବୀ
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ପଲ୍ଲବୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଆମର ଛୋଟ ପ୍ରିନ୍ସ ଆସିଗଲା । ଆମ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ ସେ । ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ସବୁକିଛି ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ - ଆମର ହୃଦୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଉଚ୍ଛୁଳି ପଡ଼ିଛି ।'' ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମନ୍ନା, ଲିପି, ଝିଲ୍ଲିକ, ଦେବଯାନୀ, ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଓ ଭୂମିକା ଦାଶ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ବିବାହର 5ବର୍ଷ ପରେ ହେଲେ ପିତାମାତା
କହିରଖୁଛୁ କି, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଥିବା ବେଳେ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଝିଅ । ପଲ୍ଲବୀ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ । ଉଭୟ 2020 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିବା ବେଳେ ସେହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 26 ରେ ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଅତିଥିଙ୍କ ଗହଣରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2025ରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମ 'କାଉଁରୀ କନ୍ୟା' ସହ ଓଲିଉଡରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଆ ଆ ହର୍ଷେଇ, ଟପୋରି, ବ୍ଲାକମେଲ, ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢେଇ ଓ ଭିଲେନ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଦଶହରା ଅବସରରେ (26 ସେପ୍ଚେମ୍ୱର)ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭାଇର ତ୍ୟାଗ ଭଉଣୀର ଭଲପାଇବା ଓ ପରିବାରର ମହତ୍ଵକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଥିଏଟରରେ ଜାରି ରହିଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର ସପ୍ତାହକରେ 1 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତାରାୟ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ପୁପିନ୍ଦର ଓ ଲିପି ଏତିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଧାରାବାହିକ ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚରିତ୍ର କରିଥିବା ପୁନୀତ୍ ଇସାର ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ।
