ଓ ରୋମିଓ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ; ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧର ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଖେଳ, ଖୁଙ୍କାର ଅବତାରରେ ସାହିଦ
ବିଶାଲ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଓ ରୋମିଓ' ଧମାକାଦାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସାହିଦ କପୁର ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 21, 2026 at 4:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ 'କବୀର ସିଂ' ସାହିଦ କପୁର ପୁଣି ଥରେ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ "ଓ ରୋମିଓ"ର ଟ୍ରେଲର ବୁଧବାର, ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଟ୍ରେଲରଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି । ଏଥିରେ ସାହିଦଙ୍କ ଲୁକ ଓ ଅବତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ସାହିଦ କପୁର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 'ଓ ରୋମିଓ' ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାପସନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଉସ୍ତ୍ରା ସହ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାକୁ କାଟି ଦିଏ।'
'ଓ ରୋମିଓ' ଟ୍ରେଲର କିପରି ?
'ଓ ରୋମିଓ' 3.08 ମିନିଟର ଟ୍ରେଲରଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଗଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନରେ ସାହିଦ କପୁର ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବେକ କାଟିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ନାନା ପାଟେକର ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରିଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଟ୍ରେଲରରେ କିଛି ସଂଳାପ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ । ସାହିଦ କପୁର ତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନିଷ୍ଠୁର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଅଭିନାଶ ତିୱାରୀ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଗ୍ରାସିତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ସାହିଦ ଏବଂ ଅଭିନାଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କି ଧମକ ବିଷୟରେ ତାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ଟ୍ରେଲରକୁ ସାହିଦଙ୍କ ପୂର୍ବ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର, କବୀର ସିଂହ ଏବଂ କମାଇନେର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ
"ଓ ରୋମିଓ" ଏକ ଚମତ୍କାର ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଫେବୃଆରୀ 13, 2026 ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିଶାଲ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯିଏ ରୋହନ ନରୁଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସାଜିଦ ନାଡିଆଡୱାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତ୍ରିପ୍ତି ଡିମ୍ରି, ନାନା ପାଟେକର, ଅଭିନାଶ ତିୱାରୀ, ଦିଶା ପଟାନି, ଅରୁଣା ଇରାନୀ, ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସି ଏବଂ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଭଲି ତାରକା ନଜର ଆସିବେ ।
