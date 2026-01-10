ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାହିଦ, 'ଓ ରୋମିଓ' ଟିଜର ଆଉଟ୍
ସାହିଦ କପୁରଙ୍କ 'ଓ ରୋମିଓ' ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମରୁ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫିଦା।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 10, 2026 at 12:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡରେ ସାହିଦ କପୁର ଏବଂ ବିଶାଲ ଭାରଦ୍ୱାଜ ପୁଣିଥରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଗତକାଲି ଏହି ଯୋଡ଼ି "ଓ' ରୋମିଓ" ଫିଲ୍ମ ସହ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ନିଜେ ସାଜିଦ ନାଡିଆଡୱାଲା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଆଜି ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଚି । ଯେଉଁଥିରେ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସାହିଦଙ୍କ ଲୁକ ଓ ଅନ୍ଦାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଚି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ।
ସାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ଓ ରୋମିଓ"ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଟିଜରଟି ବହୁତ ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ସାହିଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମର 8 ତାରକାଙ୍କ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସାଜିଦ ନାଡିଆଡୱାଲାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର 1 ମିନିଟ୍, ୩୫ ସେକେଣ୍ଡର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଟିଜରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ "ଓ ରୋମିଓ" ଏକତରଫା ପ୍ରେମର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏକ ତୀବ୍ର ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ କାହାଣୀ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦର୍ଶାଏ । କ୍ଲିପରେ, ସାହିଦ କପୁର ତାଙ୍କ ସାରା ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ଟାଟୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି । ଟିଜରରେ ଫିଲ୍ମର ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି: ତ୍ରିପ୍ତି ଡିମ୍ରି, ନାନା ପାଟେକର, ଅଭିନାଶ ତିୱାରୀ, ଦିଶା ପଟାନି, ଅରୁଣା ଇରାନୀ, ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସି ଏବଂ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ। ଫରିଦା ଜଲାଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବତାର ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଧୁରନ୍ଧର'କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ଦ ରାଜା ସାବ', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ
"ଓ ରୋମିଓ" ଏକ ଚମତ୍କାର ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଫେବୃଆରୀ 13, 2026 ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିଶାଲ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯିଏ ରୋହନ ନରୁଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସାଜିଦ ନାଡିଆଡୱାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ଟିଜରକୁ ଶାହିଦଙ୍କ ପୂର୍ବ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର, କବୀର ସିଂହ ଏବଂ କମାଇନେର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ