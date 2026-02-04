'ଓ ରୋମିଓ' ରିଲିଜ ଉପରେ ସଙ୍କଟ, ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ଝିଅ
ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହୁସେନ ଉସ୍ତାରାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଓ ରୋମିଓ' । ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଝିଅ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ସାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଓ ରୋମିଓ' । ମୁମ୍ବାଇ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଫିଲ୍ମ ବିରୋଧରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାୟର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆବେଦନ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହୁସେନ ଉସ୍ତାରାଙ୍କ ଝିଅ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ଝିଅ "ଓ ରୋମିଓ"ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ।
'ଓ ରୋମିଓ' ରିଲିଜ ବ୍ୟାନ ଦାବି
ସାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଓ ରୋମିଓ" ବିରୋଧରେ ହୁସେନ ଉସ୍ତାରାଙ୍କ ଝିଅ ସନୋବର ଶେଖଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁମ୍ବାଇ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାୟର କରାଯାଇଛି । ସନୋବର ଫିଲ୍ମରେ ହୁସେନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମର ଏକଦା ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁସେନଙ୍କ ଝିଅ ସନୋବର ଶେଖ, ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ସାଜିଦ ନାଦିଆଡୱାଲା ଏବଂ ବିଶାଲ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁମ୍ବାଇ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି । ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ଝିଅ
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମଟି ହୁସେନ ଜୈଦିଙ୍କ ପୁସ୍ତକ "ମାଫିଆ କୁଇନ୍ସ ଅଫ୍ ମୁମ୍ବାଇ" ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ସନୋବର ଶେଖ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନ୍ୟାୟିକ କମିଶନର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉ । ଏହି ମାମଲା ମାଧ୍ୟମରେ, ସନୋବର ଶେଖ "ଓ ରୋମିଓ"ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଏକ ଅନଧିକୃତ ବାୟୋପିକ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରଠାରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ।
ସନୋବରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ହୁସେନ ଉସ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ମାନହାନିଜନକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । 'ଓ ରୋମିଓ' ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ, ସନୋବର ଶେଖ୍ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ 2 କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲେ । ତଥାପି, କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇବାରୁ, ସେ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
ସନୋବର ଶେଖ୍ ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, "ମୋ ବାପା ମୁମ୍ବାଇରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିରନ୍ତର ବିପଦରେ ଥିଲା । ଧମକକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ତାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 4, 1994 ରେ ଏକ ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ, ସେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ଦାଉଦଙ୍କ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଦାଉଦଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଛୋଟା ଶକିଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।"
ସାନୋବାର ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ବାପା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଜଣେ ସୂଚନାଦାତା ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଡି କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଉସ୍ତ୍ରା ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଥିଲେ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ପ୍ରସାର କରୁଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଛବିକୁ ଖରାପ କରୁଛି ।"
"ଓ ରୋମିଓ" ଫିଲ୍ମଟି ବିଶାଲ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯିଏ ରୋହନ ନରୁଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସାଜିଦ ନାଡିଆଡୱାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତ୍ରିପ୍ତି ଡିମ୍ରି, ନାନା ପାଟେକର, ଅଭିନାଶ ତିୱାରୀ, ଦିଶା ପଟାନି, ଅରୁଣା ଇରାନୀ, ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସି ଏବଂ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଭଲି ତାରକା ନଜର ଆସିବେ ।
