ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୁମ୍ବାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନୁସରତ୍, ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ
ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ନୁସରତ୍ ଭରୁଚ୍ଚାଙ୍କୁ ବାଲିରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 12:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁସରତ୍ ଭରୁଚ୍ଚା ବାଲିରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି (ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍) । କାମ ଏବଂ ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ ବାଲି ଯାଇଥିବା ନୁସରତ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ପରେ ଏୟାର୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଣାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
Nushrratt Bharuccha has been airlifted from Bali to Mumbai after sustaining a spinal fracture— Brutal Truth (@sarkarstix) October 2, 2026
Man, spinal fractures are amongst the most complicated health issues a human can face.
She might probably take at least 6 months to recover, and most importantly, even after recovery,… pic.twitter.com/99hBv5oClN
ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବ । ସହରକୁ ଫେରିବା ସମୟର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବେଶ୍ ଗୁରୁତର ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନୁସରତ୍ କାମ ଏବଂ ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ ବାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଆଘାତର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏୟାର୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ନୁସରତ୍ ଭରୁଚ୍ଚାଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ସଚେତନ ଥିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ ମନେହେଉଛି । ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ ।
ନୁସରତଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ନୁସରତ ଭରୁଚ୍ଚା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ଏବଂ ନୁସରତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହଯୋଗ ହେବ । ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମରେ ପାଶ୍ମିନା ରୋଶନ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଏଲଭିଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା କମେଡି ଥ୍ରୀଲର 'ଉଫ୍ ୟେ ସିୟାପା'ରେ ତାଙ୍କୁ' ତୁମ୍ବବାଦ୍ 'ତାରକା ସୋହମ୍ ଶାହାଙ୍କ ସହ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।