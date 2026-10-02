ବାଲିରେ ନୁସରତ ଭରୁଚ୍ଚାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଭାଙ୍ଗିଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼, ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ମୁମ୍ୱାଇକୁ ହେବେ ଏୟାରଲିପ୍ଟ
ବାଲିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ନୁସରତ ଭରୁଚ୍ଚା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 1:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁସରତ ଭରୁଚ୍ଚା । ବାଲିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ । ନିକଟରେ ସେ କାମ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିବା ଆଘାତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବେ । ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଅଣାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତଙ୍କୁ ଟିମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୁସରତ ଭରୁଚ୍ଚା କାମ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନ ପାଇଁ ବାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁସରତ ବାଲିର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ ନୁସରତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବେ । ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ।
ଟିମ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମୟରେ, ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ନୁସରତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଲିରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବ । ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନୁସରାଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସନ୍ତା କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ କହୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ ନୁସରତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଅଧିକ ସୂଚନା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବ ।
ନୁସରତଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ନୁସରତ ଭରୁଚ୍ଚା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ଏବଂ ନୁସରତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହଯୋଗ ହେବ । ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମରେ ପାଶ୍ମିନା ରୋଶନ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଏଲଭିଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା କମେଡି ଥ୍ରୀଲର 'ଉଫ୍ ୟେ ସିୟାପା'ରେ ତାଙ୍କୁ' ତୁମ୍ବବାଦ୍ 'ତାରକା ସୋହମ୍ ଶାହାଙ୍କ ସହ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।