ରିଲିଜର 2 ଦିନରେ ଓଟିଟିରୁ ହଟିଲା 'ସତଲୁଜ', ଦିଲଜିତ କହିଲେ 'ମୁଁ ଟେନସନ ଫ୍ରିରେ ବସିଛି ନେବ ଯଦି ନିଅ ପଙ୍ଗା..'
ଜୁଲାଇ 3ରେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସତଲୁଜ' 3 ବର୍ଷ ପରେ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ 2 ଦିନ ପରେ ହଟାଇଦିଆଗଲା । ଯାହା ପରେ ଅଭିନେତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 1:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ପ୍ରାୟ 3ବର୍ଷ ପରେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସତଲୁଜ' ଜୁଲାଇ 3ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ZEE5ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହାର ରିଲିଜର ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଭିତରେ ଓଟିଟିରୁ ହଟାଇଦିଆଗଲା । ଯାହା ପରେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଟେନସନ ଫ୍ରିରେ ବସିଛି ନେବ ଯଦି ନିଅ ପଙ୍ଗା ।'
ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଏହା ହଟାଯିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପଞ୍ଜାବରେ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଜସୱନ୍ତ ସିଂ ଖାଲ୍ରାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭିନେତା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟାଯିବ ବୋଲି ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ହଟାଯିବା ପରେ ଷ୍ଟାର ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
ଏହି କ୍ଲିପ୍ରେ ଅଭିନେତା ପଞ୍ଜାବୀରେ କହିଛନ୍ତି, 'ସୋମବାର ଦିନ ଫିଲ୍ମଟି OTT ରୁ ହଟାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କେହି ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିବେ । କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଙ୍ଗା ନେବାର ଅଛି ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, 'ମୋର କୌଣସି ଟେନସନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଟେନସନମୁକ୍ତ ବସିଛି, ଯାହାକୁକୁ ପଙ୍ଗା ନେବାର ଅଛି ନିଅ ।'
ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତରେ ହୋଇନଥିଲା ରିଲିଜ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷକ ଦେଇ ଗତି କରିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହାର ନାମ 'ଘଲ୍ଲୁଘରା' ଥିଲା । ଏହି ନାଁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିବା ପରେ ପୁଣି ଏହାର ଟାଇଟଲ୍ 'ପଞ୍ଜାବ '95' ରଖାଗଲା । ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡରେ ଫସି ରହିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ 127ଟି ବଡ଼ କଟ୍ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 36 ମାସ ଧରି ଦେଶରେ ଏହାର ରିଲିଜକୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି କଟକଣା ଦାବି କରିବା ପରେ ପୁଣି CBFC ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ପରେ ଏହାକୁ 'ସତଲୁଜ୍' ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବି ଭାରତର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିନଥିଲା । ଏହି ନୂତନ ଟାଇଟଲ୍ ସହ ସତଲୁଜ୍ ସହ ସିଧାସଳଖ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।
ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମ୍ପାଦନାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପଞ୍ଜାବର ରେଫରେନ୍ସ ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହିରୋଙ୍କ ପରିଚୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟଲେଜ ପଞ୍ଜାବର ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜସୱନ୍ତ ସିଂ ଖାଲ୍ରା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଦ୍ରୋହ ଯୁଗରେ ହଜାର ହଜାର ଅଜ୍ଞାତ ଶବକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଖଲ୍ରାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ