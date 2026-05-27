'ସଲମାନଙ୍କ ସହ କାହାର ମୁକାବିଲା ନାହିଁ...', ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଭଡକିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ?

ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲେ ବରୁଣ ଧୱନ । ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ହୈ ଜୱାନି ତୋ ଇଶ୍କ ହୋନା ହୈ'ର ଗୀତ 'ଚୁନ୍ନରି ଚୁନ୍ନରି' ରିମେକ୍ ରିଲିଜ ।ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।

Published : May 27, 2026 at 9:50 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧୱନ 'ହୈ ଜୱାନି ତୋ ଇଶ୍କ ହୋନା ହୈ' ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ପୂଜା ହେଗଡେ ଓ ମୃଣାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମ ରିିଜ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ନୂତନ ଗୀତ ଚୁନ୍ନରି ଚୁନ୍ନରି ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ୧୯୯୯ ମସିହାର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ "ବିବି ନମ୍ବର ୧"ର ଏକ ଆଇକନିକ ଗୀତ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ସୁସ୍ମିତା ସେନ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଏହି ନୂଆ ଗୀତରେ ବରୁଣ ଧୱନ, ପୂଜା ହେଗଡେ ଏବଂ ମୃଣାଲ ଠାକୁର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତ ରିଲିଜ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ରିମେକ୍ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରି ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅଭିଜିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ପୁନଃନିର୍ମିତ ସଂସ୍କରଣକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବରୁଣ ଧାୱନଙ୍କୁ ଏକଦା ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ୍ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃନିର୍ମିତ ସଂସ୍କରଣ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଇତନେ ଆଚ୍ଛା ଗାନେ କି ଐସି ତୈସି କରଦି (ତୁମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ) । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳ ନାହିଁ ।" ଅନେକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୁସ୍ମିତା ସେନ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ମେଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । "ସୁସ୍ମିତା ସଲମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କେହି ତୁଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ," ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି ।" ସଲମାନ ଏବଂ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଭାଇବ୍ସ," ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ରିମେକ୍ ନେଇ ନିରାଶ ଅଭିଜିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ

ANI ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଅଭିଜିତ ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୧୯୯୯ ମସିହାର ଟ୍ରାକ୍ 'ଚୁନ୍ନରି ଚୁନ୍ନରି' ପୁନଃନିର୍ମାଣ ସଂସ୍କରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନ, କରିସ୍ମା କପୁର ଏବଂ ସୁସ୍ମିତା ସେନ ଅଭିନୀତ ବିବି ନମ୍ବର ୧ ଚାର୍ଟବଷ୍ଟରର ମୂଳ ଗାୟକ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ସଂସ୍କରଣ ଉପରେ ନିଜର ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୀତ ଥିଲା । ଏହା ଆସିବା ପରଠାରୁ, ଗୀତଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ।"

ବରୁଣଙ୍କୁ କଲେ ସମାଲୋଚନା

ଗୀତର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ସଂସ୍କରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଅଭିଜିତ ବରୁଣଙ୍କୁ "ସେକେଣ୍ଡ-ହ୍ୟାଣ୍ଡ" ଫିଲ୍ମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ ସେହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯାହା ଥରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ମୋର ଗୀତ ଗାଇ ବରୁଣ ଧୱନ ସଲମାନ ଖାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ବରୁଣ ଧାୱନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି । ଗୀତ ଅଭିଜିତ୍ ମଜା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଗୀତଟି "ଭଜନ" ପରି ଶୁଭୁଥିଲା, ଯାହା ମୂଳତଃ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଟ୍ରାକ୍ ଥିଲା । ଅଭିଜିତ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହୈ ଜୱାନି ତୋ ଇଶ୍କ ହୋନା ହେର ନିର୍ମାତାମାନେ ତାଙ୍କ ହିଟ୍ ଗୀତକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ରିମେକ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ । ଏବେ, ସେ ଖୁସି ଯେ ସେ ଗୀତଟି କରି ନଥିଲେ କାରଣ ଏହା ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତା ।"

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଗୀତଟିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଯୋଜକ ରମେଶ ତୌରାନି, ଡେଭିଡ୍ ଧାୱନ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାସୁ ଭଗନାନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବିବାଦଟି ଭାସୁ ଭଗନାନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ତାଙ୍କ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ଗୀତର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି । ଭଗନାନି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆର୍ଥିକ ବିବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ନୈତିକ ବିଷୟ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ହୈ ଜୱାନି ତୋ ଇଶ୍କ ହୋନା ହୈ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସହ ଜଡିତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଡେଭିଡ୍ ଧୱନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ନୂତନ ଗୀତଟି ଅକ୍ଷୟ ରାହେଜା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓଟି ରେମୋ ଡିସୁଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଡେଭିଡ୍ ଧାୱନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଟିପ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ରମେଶ ତୌରାନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ । ଜୁନ୍ 5 ରେ ଏହା ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଏହି ମୂଳ ଗୀତଟି ଅନୁ ମଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମୀରଙ୍କ ଗୀତ ଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଜିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁରାଧା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ।

