IMDb ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ ତାଲିକା ଶୀର୍ଷରେ ନିତେଶ ତିୱାରୀ, ଶାହାରୁଖ, ରଣବୀର ଓ ୟଶଙ୍କୁ ପକାଇଲେ ପଛରେ
ଭାରତରେ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଭିନେତା ରହୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 1:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: IMDb ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ ଭାରତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି 'ରାମାୟଣ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀ । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ସେ ରଣବୀର କପୁର, ୟଶ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ'କୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଉତ୍ସାହ ।
ଏହି ସପ୍ତାହର ଶୀର୍ଷ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା:-
- ନିତେଶ ତିୱାରୀ
- କୀର୍ତ୍ତି ସୁରେଶ
- ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦାସ
- ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ
- ଫୈସଲ ମଲିକ
- ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ
- ୟଶ
- ରଣବୀର କପୁର
- ଶାହାରୁଖ ଖାନ
- ରବି ଦୁବେ
ରାମାୟଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଫିଲ୍ମର ରାମ, ରାବଣ, ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି । ସେ କିଙ୍ଗ ଖାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି । ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ ନାହିଁ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ରୁହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦର୍ଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ତେ ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ?
IMDb ର ତାଲିକା ସମୀକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ବରଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ପ୍ରତି ମାସରେ IMDb ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ୨୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ 'ପେଜ୍ ଭ୍ୟୁ' ଉପରେ ଏହି ତାଲିକା ନିର୍ଭର କରେ । ଯଦି ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଜନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ପୁନର୍ବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଥାନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସେ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ 'ରାମାୟଣ'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ୪୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଶାଳ ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଦୁଇ ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ 'ରାମାୟଣ', ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ନିର୍ମିତ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଫିଲ୍ମ ଅଟେ ।
'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ 1' ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୬୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସିଧାସଳଖ IMDb ରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ: 'ରାମାୟଣ'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ ?
ଭାରତରେ, ଆମେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ 'ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ତାଲିକା'ର ଶୀର୍ଷରେ ଦେଖିଥାଉ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି ଭଲପାଇବା ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଶୀର୍ଷ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣ 'ରାମାୟଣ' ସହ ଜଡ଼ିତ: ନିତେଶ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ) ୧ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ୪ ନମ୍ବରରେ, ୟଶ ୭ ନମ୍ବରରେ, ରଣବୀର କପୁର ୮ ନମ୍ବରରେ ଏବଂ ରବି ଦୁବେ ୧୦ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହି ତାଲିକାର ଅଧା ଭାଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦଖଲ କରିଛି ଏବଂ ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟିମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।
ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏବେ କେବଳ ତାରକାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ କାହାଣୀକାରମାନଙ୍କୁ ଫୋଲୋ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କିଏ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ରାମ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ହେବେ, ରାବଣ କିପରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ସୀତା କିପରି ଅନୁଭବ କରିବେ—ଏସବୁ କିଏ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ।
ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା
ନିତେଶ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିନଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇତାରସିରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେରେ ମେଟାଲର୍ଜି ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପ୍ରାୟ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜ୍ଞାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ସେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ 'ଚିଲର୍ ପାର୍ଟି' ସହିତ ନିଜର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆସିଲା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଭୂତନାଥ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍' ଏବଂ ୨୦୧୬ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମିର ଖାନଙ୍କ 'ଦଙ୍ଗଲ' ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା । ମହାବୀର ଫୋଗାଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି IMDbରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ୮.୩ ରେଟିଂ ବଜାୟ ରଖିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି ।
ଏହା ପରେ ୨୦୧୯ରେ ସେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଛିଛୋରେ' ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହା IMDbରେ ମଧ୍ୟ ୮.୩ ରେଟିଂ ପାଇଛି । ଏହା କଲେଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତି । ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ 'ରାମାୟଣ' ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯାହା ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।