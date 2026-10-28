ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ 'ରାମାୟଣ' ପ୍ରିମିୟର; ଫିଲ୍ମରେ AI ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏହା କହିଲେ ନିତେଶ ତିୱାରୀ
ରାମାୟଣ ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମା AI ବ୍ୟବହାର କରି ଫିଲ୍ମର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍କରଣ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ତାହା ସେୟାର କରିବା ପରେ ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 11:20 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ: ଭାଗ ୧', ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର କପୁର, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ୟଶ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାହାର ପ୍ରିମିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟରଟି 'ଏକାଡେମୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଫ୍ ମୋଶନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ' ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 'ଡେଭିଡ୍ ଗେଫେନ୍ ଥିଏଟର' ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ସମେତ ଟିମ୍ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମରେ AI ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ନିତେଶ ତିୱାରୀ ।
RUMORS SHUT DOWN! 🛑🎙️🔥 Nitesh Tiwari sets the record straight: NO AI has been used for dubbing in #Ramayana! All voices are performed by real artists—AI was strictly used for seamless lip-syncing! 🎬⚡️ https://t.co/5i08dukyci— The Cinema Ledger (@TheCinemaLedger) October 28, 2026
ରାମାୟଣର ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଡବ୍ କରିବା ପାଇଁ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ରାମାୟଣର LA ପ୍ରିମିୟରରେ ଭାଷଣ ଦେଇ, ତିୱାରୀ ଫିଲ୍ମରେ AI ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ: "ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ AI ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି, ଏହା କେବଳ ଲିପ୍ ସିଙ୍କ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫିଲ୍ମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା । ସମସ୍ତ ସ୍ୱର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡବ୍ କରାଯାଇଛି । AI କେବଳ ଲିପ୍ ଗତିକୁ ସଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଡବିଂରେ କୌଣସି AI ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରକୃତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର ଡବ୍ କରାଯାଇଛି, AI ଲିପ୍ ସିଙ୍କ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ।"
ରାମାୟଣର ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମା AI ବ୍ୟବହାର କରି ଫିଲ୍ମର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍କରଣ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ତାହା ସେୟାର କରିବା ପରେ ତିୱାରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଛି । ତାଙ୍କ ବୟାନ ଅନଲାଇନରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କାରଣ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ମାତା ଡବିଂ ବ୍ୟତୀତ AI ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । କେତେକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ AI ବ୍ୟବହାରକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନମିତଙ୍କ ବହୁବିଧ ଓସ୍କାର-ବିଜେତା ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ DNEG (ଡବଲ ନେଗେଟିଭ୍) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ।
ରାମାୟଣ LA ପ୍ରିମିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଣବୀର କପୁର, ଯଶ ଏବଂ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ସମେତ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଗେଫେନ୍ ଥିଏଟରରେ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାମାୟଣର 3D ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ହଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୋଷାକରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ LAରେ ରାମାୟଣ ପ୍ରିମିୟର ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର କଲେ, ଆମେରିକା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 'ରାମାୟଣ' ଅନ୍ୟତମ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ 'ପ୍ରଥମ' ଉପଲବ୍ଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, 'ରାମାୟଣ' ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ।"
ସଂସ୍କୃତ ମହାକାବ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ 'ରାମାୟଣ'କୁ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ, ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ, 'ରାମାୟଣ' ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟାଲମ୍ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାକୁ IMAX ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।