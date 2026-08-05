ETV Bharat / entertainment

'ରାମାୟଣ'ରେ ରଣବୀରଙ୍କ କାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ନିକିତା ରାୱଲ, ଗୋମାଂସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କଲେ ଦାବି

ନିକିତା ରାୱଲ ଗୋମାଂସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଅତୀତର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 'ରାମାୟଣ' ରୂପାନ୍ତରଣରେ ତାଙ୍କ କାଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

NIKITA RAWAL ON RAMAYANA CASTING
NIKITA RAWAL ON RAMAYANA CASTING (IANS/Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ 'ରାମାୟଣ' ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ପରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ରାୱଲ ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ 'ରାମାୟଣ'ରେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ କାଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ରଣବୀରଙ୍କ ଅତୀତର ବୟାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ।

ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନାରେ, ନିକିତା ରାୱଲ 'ରାମାୟଣ'ରେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାମ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଶୋ'ରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ ଯାହା କେବଳ ଅଭିନୟଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ । ନିକିତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ ରାମ କେବଳ ଏକ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ, ଏପରି ଭୂମିକା ପାଇଁ ବାଛିଥିବା ଅଭିନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଭାବନା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ ।

ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା କେବଳ ଅଭିନୟ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭୂମିକା ନୁହେଁ; ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜଡିତ । ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି । ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭୂମିକା ନୁହେଁ ।"

ଗୋମାଂସ ସମ୍ପର୍କରେ ରଣବୀରଙ୍କ ଅତୀତର ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ନିକିତା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିଥାଏ, ତେବେ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟ କାହାର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ଅଛି। ଯଦି ସେ ଆଗକୁ ଆସି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ।"

ନିକିତା କାଷ୍ଟିଂ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାଂସ ଖାଏ ଏବଂ ଏତେ ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ, ସେ କିପରି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିବେ ? ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଟଙ୍କା ଉପରେ । ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ସବୁ ସନାତନମାନେ କେଉଁଠି ? କାହିଁକି କେହି ସ୍ୱର ଉଠାଉନାହାଁନ୍ତି ?"

ନିକିତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଣବୀର କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଯଦି ସେ ଏପରି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବୟକଟ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଥିଲେ - ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇ - ସେ ଗୋମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି । ରଣବୀରଙ୍କୁ ବୟକଟ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ; ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିପରି କ୍ଷମା କରିବେ । ମୋ ମତରେ, ରଣବୀରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ ।"

ରଣବୀର କପୁର ଗୋମାଂସ ବିବାଦ କ’ଣ ?

ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ରଣବୀର କପୁର ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ; ଲାଲ ମାଂସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ନିଜକୁ "ବିଶାଳ ଗୋମାଂସ ପ୍ରଶଂସକ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । 'ରାମାୟଣ' ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି କ୍ଲିପ୍ ବାରମ୍ବାର ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ରାମାୟଣ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ: ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର ଓ ରାବଣ ଲୁକରେ ୟଶ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଚଙ୍କ ଝଲକ

'ରାମାୟଣ' ଟ୍ରେଲର: ରଣବୀର ନା ୟଶ, କାହା ଅଭିନୟ ଜବରଦସ୍ତ ? ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ରିଭ୍ୟୁ

ରାମାୟାଣ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ କି ରାମ ଓ ରାବଣ ? ରାଜ୍ ଖୋଲିଲେ ୟଶ୍

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RANBIR KAPOOR LORD RAM CASTING
NIKITA RAWAL RANBIR CONTROVERSY
NIKITA RAWAL ON RAMAYANA CASTING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.