ଟାଇଗରଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ଭିଡିଓ, ବନ୍ଧୁକ ଜାମ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଅଭିନେତା
ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ । ଏଥିରେ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କାର୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବା ନଜର ଆସିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 10:10 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୁହୁ ସ୍ଥିତ ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ଗୁଳିଚାଳନାର ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଅଟକି ଯିବା କାରଣରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳି ଯାଇଥାଇପାରେ ।
Breaking News: New Video Of Tiger Shroff Assassination Bid Emerges, Gun Jam May Have Saved Bollywood Actor. Read in details: https://t.co/5efSpLtr4v #tigershroff #LatestNews #bollywoodnews #TopNews #CrimeNews https://t.co/ScDbkoSGXJ— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 19, 2026
ଏହି ଘଟଣା ପଶ୍ଚିମ ଉପନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜୁହୁ ଥାନା ଅଧୀନ ପୁଷ୍ପା ପାର୍କ ନିକଟରେ ଘଟିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ପରେ ନିଜର ବିଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ (BMW) କାରରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଗାଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି ଚଳାଉଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅତିକମରେ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଭିଡିଓର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କାର୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ସେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରିଗର ଦବାଉଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକଟି ଅଟକି ଯାଉଛି । ଏହା ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଏକ ମୋଟୋରସାଇକେଲରେ ବସି ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି; ଯେଉଁ ମଟରସାଇକେଲଟିକୁ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଥିଲେ ।
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद उनसे मिलने पहुंचे डिप्टी CM एकनाथ शिंदे । परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया, बोले- मुंबई में किसी भी गैंग की दहशत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। #TigerShroff #EknathShinde #MumbaiFiring #MumbaiPolice #mumbai https://t.co/GVkZWTVtVE— Abhishek parashari (@Abparashari) October 19, 2026
ଶ୍ରଫ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଫିରଦୌସ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଉମେଶ ଚୌହାନ ନାମକ ଜଣେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ।
ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଶ୍ରଫ୍ କାରର ଆଗ ସିଟରେ ବସି ନିଜ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରୁଛି । କାରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଝରକା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ୱିଣ୍ଡଶିଲ୍ଡ (ସାମ୍ନା କାଚ) ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଝରକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: An eyewitness in the firing incident involving actor Tiger Shroff, Salma Shaikh says, "My name is Shalma Shaikh, and I run a blog called 'Shalma Shaikh Blog.' For this, I travel all over Mumbai, capturing content. Sundays, however, follow a set routine: I film Amitabh, then Tiger, then Abhishek... Today, once the football match ended, everyone started filming... I called out to Tiger... He got into the car and drove off. As soon as he reached the main road, a boy started firing a gun. At first, everyone thought it was just Diwali firecrackers... Then the car stopped, and Tiger was on the floor. He didn't get a single scratch. However, his driver was struck; a bullet hit his elbow, and one passed right through his palm. They immediately rushed to the police station, and from there, they came to Nanavati Hospital. Everyone else from his family has since left, but the driver—the patient—is still inside. Their game usually ends at 7. By 7:05, they typically come out and head home."— ANI (@ANI) October 18, 2026
ଅତିକମରେ 5 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ, ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଝରକା ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି । ଭିଡିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ପୁଣିଥରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକଟି କାମ କରେ ନାହିଁ । ଏହା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ।
ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସଲମା ଶେଖ୍ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି:
"ଆଜି ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ମୁଁ ଟାଇଗରଙ୍କୁ ଡାକିଲି । ସେ କାରରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ । ସେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ, ଜଣେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା । ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଦୀପାବଳିର ବାଣ ଫୁଟୁଛି । ତା’ପରେ କାରଟି ଅଟକି ଗଲା ଏବଂ ଟାଇଗର ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ... ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା; ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ତାଙ୍କ କହୁଣୀରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଳି ତାଙ୍କ ପାପୁଲି ଭେଦ କରି ଚାଲିଗଲା," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ 'ସମ୍ପୃକ୍ତି' ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ
ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୁହୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ; ଏଥିରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ତେବେ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ଦାବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବାକି ରଖିଛି । ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁରାକ ମିଳିପାରିବ ।
ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନଭିସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଡ଼ନଭିସ୍ ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବେନ ଭାରତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ସେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବା, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠାବ କରାଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତୁ । ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଫଡ଼ନଭିସ୍ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କହିଲେ, "ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛୁ । ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇବୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"
ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଉକ୍ତ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଜଣକ ବିନା ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ; ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାନ୍ଧ ତଥା ଛାତିରେ ମଧ୍ୟ ପଟି ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୂଚାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୯୦ରେ ଜନ୍ମିତ ଜୟ ହେମନ୍ତ ଶ୍ରଫ୍, ଯିଏ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ବଲିଉଡର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଏବଂ ମାର୍ଶାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି । ସେ ଟାଏକୋଣ୍ଡୋରେ ୫ମ ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ 'ହିରୋପନ୍ତି' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଏବଂ 'ବାଘୀ' , 'ବାଘୀ ୨' ତଥା YRF ସ୍ପାଏ ୟୁନିଭର୍ସର ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ୱାର୍' ଭଳି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଆକ୍ସନ୍ ହିରୋ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ । ସିନେମା ବ୍ୟତୀତ, ସେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ 'ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଫାଇଟ୍ ନାଇଟ୍' ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 'ମିକ୍ସଡ୍ ମାର୍ଶାଲ୍ ଆର୍ଟସ୍' ପ୍ରୋମୋସନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।