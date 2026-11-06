'ଜେଲର୍ ୨ ରୁ ପାରିବାରିକ ମନୁରଞ୍ଜନ ଯାଏଁ...' ଦୀପାବଳି ସପ୍ତାହରେ ଓଟିଟିରେ ଆସୁଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜ
ଏହି ଦୀପାବଳିକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ସିରିଜ୍ଗୁଡ଼ିକର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 7:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀପାବଳି ସପ୍ତାହନ୍ତରେ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ୍ ଏବଂ ମାଲାୟାଲମ୍ ଭାଷାର ଅନେକ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଶୋ’ ବିଭିନ୍ନ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍ ୨', ଦୁଲକର ସଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରିଲର୍ 'ଆଇ ଆମ୍ ଗେମ୍' , ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଥ୍ରିଲର୍ 'ଦି ୱାନ୍: ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ' ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ 'ହୈୱାନ୍' । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଶୋ’ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ, ସୋନିଲିଭ୍, ZEE5 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଆଇ ଆମ୍ ଗେମ୍
OTT ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ: ନଭେମ୍ବର ୬
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ: ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର୍
କାହାଣୀ: କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ମାଲାୟାଲମ୍ ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରିଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦୁଲକର ସଲମାନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଆକ୍ସନର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଥିରେ କାୟାଡୁ ଲୋହାର, ଆଣ୍ଟୋନି ଭର୍ଗିସ୍ ଏବଂ ମିସ୍କିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଡବ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଦ ବନ୍ - ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ
OTT ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ: ନଭେମ୍ବର ୬
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ: ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ
କାହାଣୀ: ଭାରତୀୟ ଲୋକକଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଲୋକକଥା-ଭିତ୍ତିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, ଲୁକ୍କାୟିତ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ରହସ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୌରାଣିକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚର ସମାବେଶ ଘଟିଛି ।
ମିସାୟା ମୁରୁକ୍କୁ ୨
OTT ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ: ନଭେମ୍ବର ୬
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ: SonyLIV
କାହାଣୀ: ହିପ୍ହପ୍ ତାମିଝା ଆଦି ଏକ ସଙ୍ଗୀତଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ଫେରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୧୯୮୦ ଦଶକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ସ୍ଥାପନ କରେ । ଏହି କାହାଣୀ ପାରମ୍ପରିକ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଗାନା' ତଥା ହିପ୍ହପ୍ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କେତିକା ଶର୍ମା, ଚୈତ୍ରା ଜେ. ଆଚାର ଏବଂ ରମ୍ୟା ରଙ୍ଗାନାଥନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ନୁରୁ କୋଡି ଭାନାଭିଲ୍
OTT ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ: ନଭେମ୍ବର ୬
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ: ZEE5
କାହାଣୀ: ଶଶିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ତାମିଲ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମାରେ ହରିଶ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଇଦନାନି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କୋଭାଇ ସରଲା ଏବଂ ଥମ୍ବି ରାମାୟା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଦୀପାବଳି ସପ୍ତାହନ୍ତରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ ।
ହୈୱାନ୍
OTT ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ: ନଭେମ୍ବର ୬
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ: SonyLIV
କାହାଣୀ: ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଥ୍ରିଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ସୈଫ୍ ଅଲି ଖାନ୍ ପୁଣିଥରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ । ଏକ ଆବାସିକ କୋଠାରେ ଲିଫ୍ଟ ଅପରେଟର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ କବଳରୁ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଟାୱାର୍
OTT ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ: ନଭେମ୍ବର ୬
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ: ZEE5
କାହାଣୀ: ଅରବିନ୍ଦ ଆଡିଗାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ନାଟକରେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ‘ମାଷ୍ଟରଜୀ’ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟିରେ ରୁହନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁନଃ-ବିକାଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇବା ପରେ କୋଠାଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ‘ମାଷ୍ଟରଜୀ’ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।
ଜେଲର୍ ୨
OTT ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ: ନଭେମ୍ବର ୧୨
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ: ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ
କାହାଣୀ: ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଆକ୍ସନ୍-କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜେଲର୍ ୨', ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଜେଲର୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍ (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ) ଅଟେ । ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ 'ଜେଲର୍' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ପାରିବାରିକ ମନୁରଞ୍ଜନ
OTT ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ: ନଭେମ୍ବର ୧୩
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ: SonyLIV
କାହାଣୀ: ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଦିତି ରାଓ ହାଇଦାରୀ ଏବଂ ବ୍ରିଜେନ୍ଦ୍ର କାଲା ଅଭିନୀତ ଏହି ପାରିବାରିକ ଡ୍ରାମା 'ପାରିବାରିକ ମନୁରଞ୍ଜନ', ଏହି ଦୀପାବଳି ସପ୍ତାହରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଡ୍ରାମା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କ ଭେଟ ହୁଏ । ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଥିରେ ରଞ୍ଜନ ଦୁବେ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରପର୍ଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଅଦିତି ଏଥିରେ ହେଲେନ୍ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରଞ୍ଜନ ଦୁବେଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ।