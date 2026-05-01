ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେବ ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ, ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି ଏସବୁ ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜ
ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ନୂତନ ସିରିଜ ସହ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 5:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମେ ମାସ । ଥିଏରରେ ଅନେକ ନୂତନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ସହ ଘରେ ବସି ବି ନେଇପାରିବେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜର ମଜା । ରିଲିଜ ହେଉଛି ଅନେକ ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମ । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଅଭିନୀତ ସିଟାଡେଲ 2 ରୁ ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2 ଘରେ ବସି ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ।
'ଗ୍ଲୋରି'
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ: Netflix
ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ତାରିଖ: 1 ମଇ
ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୀଡା ନାଟକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ଲୋରି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ସିରିଜ ବକ୍ସିଂ ଦୁନିଆର ଗଭୀରତାକୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରେ । ଏହାର କାହାଣୀ ବକ୍ସିଂର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତିଶୀଳ ଦୁନିଆ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ପୁଲକିତ ସମ୍ରାଟ, ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଶର୍ମା ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଣା ଅଭିନୀତ, କାହାଣୀଟି ଏକ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ପରିବାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ । କରଣ ଅଂଶୁମାନ ଏବଂ କନିଷ୍କ ବର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଧାରାବାହିକଟି କ୍ରୀଡା, ଅପରାଧ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଏକ ଉତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ ।
'ଅନଦେଖି: ଦି ଫାଇନାଲ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍'
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ: ସୋନି ଲାଇଭ୍
ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ତାରିଖ: ମେ ୧
ଆଶିଷ ଆରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, 'ଅନଦେଖି: ଦ ଫାଇନାଲ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍' ଏହି ଅପରାଧ ଥ୍ରୀଲରର ଶେଷ ସିଜିନ୍, ଅଟୱାଲ୍ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର କ୍ଷମତା ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହା ପାପାଜୀ ଏବଂ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ । ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦ୍ୱାରା ଜଳି, ରିଙ୍କୁ ଥରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି । ଏହା ପରେ କଣ ହୁଏ ତାହା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡିବ ।
'ସପନେ ଭର୍ସସ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍' ସିଜିନ୍ ୨
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ: ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ
ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ତାରିଖ: ମେ ୧
'ସପନେ ଭର୍ସସ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ପଡ଼ିବାର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛି । ଅମ୍ବରୀଶ ବର୍ମା ଏବଂ ପରମବୀର ସିଂହ ଚିମା ଅଭିନୀତ, କାହାଣୀଟି ଅଭିନୟ ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ । ଏହି ଧାରାବାହିକ ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ।
'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରି: ଗୋଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ୍'
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ: ZEE5
ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ତାରିଖ: ମେ ୧
'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରି: ଗୋଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ୍' ଏକ ରାଜନୈତିକ ନାଟକ ଯାହା ଏହାର ପୂର୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜାରି ରଖିଛି । ଉଲ୍କା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଅଦିତି ଭାଟିଆ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତିନି ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି । କାହାଣୀଟି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଘଟେ କାରଣ ସେମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ।
'ବାଇକର'
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ: Netflix
ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ତାରିଖ: ମେ 1
ଶରବାନନ୍ଦ ଏବଂ ମାଲବିକା ନାୟାର ଅଭିନୀତ 'ବାଇକର' ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍-ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଯାହା ଥିଏଟରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଏହାର ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ପରେ, ଏହା ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ତେଲୁଗୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍-ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ରେସରଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ ସହିତ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକିଂ ସିନକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଛି ।
'ଆଡୁ 3: ୱାନ୍ ଲାଷ୍ଟ ରାଇଡ୍'
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ: ZEE5
ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ତାରିଖ: ମେ 1
ଆଡୁ 3 ହେଉଛି ମିଥୁନ୍ ମାନୁଏଲ୍ ଥମାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏକ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି କମେଡି ଫିଲ୍ମ । ଏହାର ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହାର ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ମଇ 1 ଠାରୁ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି ।
'ସିଟାଡେଲ୍ ସିଜିନ୍ 2'
କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ: ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ
ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ତାରିଖ: ମେ 6
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସିତ ସ୍ପାଏ ଥ୍ରୀଲର୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍ ସହିତ ଫେରିଛନ୍ତି । ରିଚାର୍ଡ ମ୍ୟାଡେନ୍ ଅଭିନୀତ ଏହି ଡ୍ରାମା ଏକ ନୂତନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଏକ ଦଳର କାହାଣୀ କହେ ।
