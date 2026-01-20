ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ପରୀ', ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ଜ୍ୟୋତି-ଅନୁରାଧାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି
ଶିଶୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ 'ପରୀ' ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୩୦ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହେବ । କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାୟିକା ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ସହ ବଡ଼ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ନୂଆ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପରୀ' । ଶିଶୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୩୦ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହେବ । ପରୀ ଭଳି ଆଉ କୌଣସି ନିରୀହ ଶିଶୁଙ୍କର ବଳି ନ ପଡୁ ବୋଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଠାରେ ଏହାର ଅଡିଓ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ଏହି ସିନେମାର କାହାଣୀ ଓ ସମସ୍ତ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
କାହାଣୀ:
ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବ ସିନେମା:
ଏହି ସିନେମାର କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାୟିକା ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ସମାଜରେ ନିଜର ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆଗରୁ ପୁୃଅକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ସଂସ୍କାର ଦେବା ବାପା ମା'ଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ।" ସିନେମାଟି ସମାଜକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାୟିକା ।
'ଏହି ସିନେମାର ଚରିତ୍ର ବେଶି ଭଲ ଲାଗିଲା'
ଏହି ସିନେମାରେ ପରୀ ଚରିତ୍ରରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ନଜରରେ ଆସିବେ । "ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ ବାପା ମା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ସେଟରେ ସଭିଏଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଅନୁଭବ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା । ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି, ହେଲେ ଏହି ସିନେମାର ଚରିତ୍ର ବେଶି ଭଲ ଲାଗିଲା ।" ଏହା ସହିତ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଶିଶୁ କଳାକାର ।
'ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛି'
ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବାପାର ଭୂମିକା ନିଭାଇଛି । ଝିଅ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢିଛି ଓ ପରିଶେଷରେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛି । ଆଶା କରୁଛି ସିନେମାଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ।"
ଫ୍ରେସ ଲୁକ ସହିତ ପରଦାକୁ ଆସିବ ସିନେମା:
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ୍ରିପତି କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଫ୍ରେସ ଲୁକ ଓ ଫ୍ରେସ ଗୀତ ସହିତ ପରଦାକୁ ଆସିବ 'ପରୀ' । କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ବର, ଆଠଗଡ଼ ସହିତ କୋରାପୁଟର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସିନେମାର ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି । ସିନେମାରେ ବହୁ ନୂଆ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଦେବ । ଏହା ସହିତ ସିନେମାର ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବହୁ ଭଲ ଲାଗିବ ।"
ନୂଆ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପରୀ'ରେ ମୁଖ୍ଯ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ନଜର ଆସିବେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ୪ଟି ଗୀତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ରଚନା ସହିତ ପ୍ରଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି । ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅନିଲ ବଳିୟାରସିଂହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାତା ଥିବା ବେଳେ ସଂଳାପ ଡଃ ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଜାପାନୀ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରମୋଦ ପରିଡାଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତଗୁଡିକୁ ଗାୟକ ତାରିକ୍ ଅଜିଜ୍, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ, ରୁକୁ ସୁନା, ଡକ୍ଟର ରୋହନ ବିଶ୍ୱାଳ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା (ଲିଟୁ) ଡିଓପି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ।
