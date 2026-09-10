ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଜଙ୍ଖ'; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଝଲକ, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଜଙ୍ଖ' ଘୋଷଣା । ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରଜିତ ଜେନା ଓ ରାଉଲ ରୟ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଝଲକ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 2:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ଏକ ମୌଳିକ ଓ ପାରମ୍ପିରକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଜଙ୍ଖ' । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଛି । ଯାହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆମର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ - 'ଜଙ୍ଖ: ଦ ଫାୟାରବଲ୍' (JANKHA: The fireball) । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିନେମା ହଲ୍ରେ ।''
ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରରେ ଜଣେ ଝିଅ ମଶାରି ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟାଇଲ ଭିଡିଓ 2.04 ସେକେଣ୍ଡର ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ''ମଣିଷ ସାଙ୍ଗେ ଲୋଭର ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ ପୁରୁଣା । ଆଉ କଥା ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଗହଣା ଉପରକୁ ଆସେ ଆପେ ଆପେ ଆଖି ଝଲସି ଯାଏ । ଆଉ ତାକୁ ପାଇବାର ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ପାଗଳ କରିଦିଏ । ପୁରାତନ କାଳରେ ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ପରେ ସୁନା ଗହଣା, ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ହେଉଥିଲା । ରାଜା ସେହି ସୁନା ଗହଣା ସବୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ । ଆଉ କାଳ କ୍ରମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରେ ସେହି ସୁନା ଗହଣା ମାଟି ତଳେ ରହି ଏକ ଦୈବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନିଏ । ସୋମ ଅମବାସ୍ୟାର କାଳ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁତୁହୁତୁ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇ ବୁଲେ ସେହି ଦୈବ୍ୟ ଶକ୍ତି । ଯାହାକୁ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଜଙ୍ଖ । ଜଙ୍ଖର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ୟଶ ଓ ୟଶିନୀ । ଜଙ୍ଖକୁ ଅସାଧୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର । କୂଟ, କପଟର ମାୟାଜାଲକୁ ଭେଦିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର । ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଖକୁ ପାଇବାର ଲୋଭ ଆସେ ମଣିଷର ଦୁର୍ବଳତା ପାଲଟିଯାଏ । ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ହୋଇଯାଏ ସେତେ ନିକଟ । ତଣେୁ କୁହନ୍ତି ଜଙ୍ଖ ତା ଉତ୍ତରକାଧିକାରୀ ନିଜେ ବାଛେ । ଯିଏ ସୋମ ଅମବାସ୍ୟା ଦିନ ଜନ୍ମିଥାଏ । ''
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
'ଜଙ୍ଖ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶାଗୁନ୍ ଚିତ୍ତବିନୋଦନ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀ ଏବଂ ନିର୍ମାତା ଅଟନ୍ତି ସୁଭ୍ରଜିତ୍ ଜେନା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଭ୍ରଜିତ୍ ଜେନା ଏବଂ ରାହୁଲ ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି । ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ ଏବଂ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୁଟମ୍ । ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DOP) ବିଶ୍ୱଜିତ କୁଲଡି କରିଥିବା ବେଳେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କୋର (BGM) ଅଭିଷେକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ୱରୁପା ରାଉତ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠ, ରାହୁଲ ରୟ, ଶୁଭାଶିଷ ମଣ୍ଡଳ ଭଳି ତାରକା ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ 2027ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ପ୍ରେମରେ ଅଦା ଶର୍ମା; ବୁଝନ୍ତି କି ଅର୍ଥ ? ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏମିତି ରଖିଲେ ଉତ୍ତର
ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଧମାକା; 'ଦାହାନ ରୁ ଯଦି...' ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଏହି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ