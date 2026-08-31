ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ଫସିଥିଲେ ମାନସୀ ପାରେଖ; ସୁରକ୍ଷିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁମ୍ୱାଇ, ବଖାଣିଲେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ
ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନସୀ ପାରେଖ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରାରେ ଥିବା ହେତୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା । ଏବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମୁମ୍ୱାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 31, 2026 at 12:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନେପାଳରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନସୀ ପାରେଖ ବନ୍ୟାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି । ନେପାଳରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଖବର ପରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ତଥାପି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ୱାଇ ଫେରିଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନେପାଳରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ।
ସୁରକ୍ଷିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ଦିନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନରୁ ବାହାରି ନେପାଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ, ବାର୍ତ୍ତା, କଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ । ଗତ 3-4 ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ଏବଂ ଚୀନରୁ ବାହାରି ନେପାଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା । ଚୀନ ସହର ନିଆଲମରେ ଏକ ବିରାଟ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଆମକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବସ୍ ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଚୀନରୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଲୁ ।"
ତା'ପରେ ଅଭିନେତା ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ଶେଷରେ ଟିମ୍ ନିଆଲମ ଛାଡିବାରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରା କିପରି ଜାରି ରହିଲା । ସେମାନେ ନେପାଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 40 ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଭୂସ୍ଖଳନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ତା'ପରେ 40 ମାଇଲର ଏକ ଲମ୍ବା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ପରେ ଆମେ ନେପାଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆଉ ଏକ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିଲା କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ।
ଯାତ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା । ସୀମାରୁ, ଦଳକୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଅଭିମୁଖେ ଆଉ ଏକ ବସ୍ ନେବାକୁ ପଡିଲା । ପାରେଖ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ବସ୍ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଯେ କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତର କରିଥିଲା । ତା'ପରେ ଏହା ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଥିଲା କାରଣ ଆମେ କାଠମାଣ୍ଡୁକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ ଯାହା 4 ଘଣ୍ଟା ଦୂର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା କାରଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଫେରିବା, ମୋ ପରିବାରକୁ ଫେରିବା ଏବଂ ମୋ ଝିଅକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ।"
ପାରେଖଙ୍କ ଫେରିବା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ସହ କେତେ ନିକଟତର ଥିଲେ ତାହା ଦର୍ଶାଇ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତିବ୍ଦତର ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ । ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରେ, ସେ ଧ୍ୱଂସର ଦୃଶ୍ୟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଥିଲେ, "ଏହା ଘଟିଛି ଯାହା ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଏଠାରେ ରହିବା କଥା ।" ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ପାରେଖ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଗସ୍ତର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "୫ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏତେ ଉଷ୍ମ! ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ।"
ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ନେପାଳ-ତିବ୍ଦତ ସୀମାରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଯାହା ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଂଶରେ ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା । ନେପାଳର ରାସୁୱା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ନୁୱାକୋଟ ଏବଂ ଧାଡିଂ ସମେତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ