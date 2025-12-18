'କ୍ୟାଣ୍ଡି ସପ୍' ଗୀତ ପାଇଁ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲେ ନେହା କକ୍କର, ଭାଇ ଟୋନି କହିଲେ 'ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭିୟୁ...'
ନେହା କକ୍କରଙ୍କ 'କ୍ୟାଣ୍ଡି ସପ' ଗୀତ ରିଲିଜ । ଲିରିକ୍ସ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଲେ ନେହା । ଲଜ୍ଜାଜନକ କହିଲେ ୟୁଜର୍ସ । ସେପଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଟୋନି କକ୍କର।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ନେହା କକ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଟୋନି କକ୍କରଙ୍କ ନୂତନ ଗୀତ "କ୍ୟାଣ୍ଡି ସପ୍" ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ 2025 ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହୋଇଛି । ଗୀତଟି ପାଇଁ ନେହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଗୀତର ଲିରିକ୍ସ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି । ନେଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ଗୀତଟିକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହି ଗୀତରେ ନେହା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ସହ କେ-ପପ୍ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଭାଇରାଲ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଟୋନି କକ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ସେପେଟ ଟ୍ରୋଲ ପରେ ଭାଇରାଲ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଟୋନି କକ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ନେହା କକ୍କର
ଜଣେ ନେଟିଜେନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନେହା କକ୍କର ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର କୋରିଆନ୍ ରାଣୀ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନେହା କକ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ । ନିଜକୁ ସେକ୍ସି ଦେଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନେହା ଏବଂ ଟୋନିଙ୍କ ଗୀତ ବିରକ୍ତିକର । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଟୋନି କକ୍କରଙ୍କ ଗୀତ 2 ମିନିଟ୍ ର ଗୀତରେ 100 ଥର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବା ଭଳି । କିଛି ସମୟରେ, ଏହା ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡୁଛି । ନେହା କକ୍କର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହଟ୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବିରକ୍ତିକର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ।
Trying hard to act like K pop star 😭😭what’s wrong with this woman?? pic.twitter.com/4ImQyo3Fj0— Aditi. (@Sassy_Soul_) December 17, 2025
କେହି କେହି ନେହାଙ୍କୁ ଢିଞ୍ଚକ ପୂଜାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନେହା ତାଙ୍କର ଗାୟନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଢିଞ୍ଚକ ପୂଜାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ୭-୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସଂଗୀତ ଚାର୍ଟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଉଥିଲା । ଆଉ କେହି ନେହାଙ୍କ ଗାୟନ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, "ନେହା କକ୍କରଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା ? ସେ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି କି ? ସେ କ'ଣ କେ-ପପ୍ ଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି?"
Someone shared #NehaKakkar latest Album song #lollipop or #candyshop whatever song name is and asked me what do I feel about that song. I just had to say one thing to that 👇🏻 pic.twitter.com/ioRNs5lsNb— Kishan (Jai Shree Ram)🚩🇮🇳🕉️ (Modi Ka Parivar) (@krrish_aaryan) December 18, 2025
कुछ 'च्युविधान गुरु' इसे " freedom of expression" बोलते हैं 😦— rk_vishnoe (@am_raju09) December 17, 2025
लेकिन मैं तो इसे अरण्डी पना कहूँगा।।
🤬🤬🤬
― आपकी क्या राय है..??#NehaKakkar | #CandyShop#Lollipop | #Ashes pic.twitter.com/gOEBr5CHbj
ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କ ପ୍ରତି ଟୋନିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟ୍ରୋଲିଂର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଟୋନି । ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟୋରୀରେ କହିଥିଲେ, "ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ପଢିବା ମଜାଦାର । ଏହା ପପ୍ ସଂଗୀତ । ଟ୍ରୋଲିଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ । ଏଥିରେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୀତରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଟଙ୍କା ଏହି ଭଳି ଗୀତରୁ ଆସେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହାକୁ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଗୀତ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର । ମୁଁ କେବଳ ଭିୟୁ ଚାହୁଁଛି ।" ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଗୀତର ଭ୍ୟୁ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ନେହା-ଟୋନି ଟ୍ରୋଲିଂରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।
What has happened to Neha Kakkar now? She was earning money by singing good songs, but in her pursuit of becoming Gen G, it seems that she has not become Gen G, rather she has ruined her reputation.#NehaKakkar #music #Bollywood #TSeries pic.twitter.com/jhllgCVEbM— Adhiraa (@adhira0512) December 18, 2025
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନେହା କକ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଜନ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ନେହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆଁଖ ମାରେ, ଦିଲୱର, ହୌଲି ହୌଲି, ମୋର୍ନି ବାଙ୍କେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାୟନ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ।
ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ନେହା କକ୍କର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଏକ କନସର୍ଟରେ ଷ୍ଟେଜରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉପରେ କନସର୍ଟ ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ । ପୁଣିଥରେ, ନେହା କକ୍କର ତାଙ୍କ ଗୀତ "କ୍ୟାଣ୍ଡି ସପ୍" ପାଇଁ ନେଟିଜେନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।
