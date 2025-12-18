ETV Bharat / entertainment

'କ୍ୟାଣ୍ଡି ସପ୍' ଗୀତ ପାଇଁ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲେ ନେହା କକ୍କର, ଭାଇ ଟୋନି କହିଲେ 'ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭିୟୁ...'

ନେହା କକ୍କରଙ୍କ 'କ୍ୟାଣ୍ଡି ସପ' ଗୀତ ରିଲିଜ । ଲିରିକ୍ସ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଲେ ନେହା । ଲଜ୍ଜାଜନକ କହିଲେ ୟୁଜର୍ସ । ସେପଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଟୋନି କକ୍କର।

NEHA KAKKAR SONG CANDY SHOP
NEHA KAKKAR SONG CANDY SHOP (song poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 18, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ନେହା କକ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଟୋନି କକ୍କରଙ୍କ ନୂତନ ଗୀତ "କ୍ୟାଣ୍ଡି ସପ୍" ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ 2025 ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହୋଇଛି । ଗୀତଟି ପାଇଁ ନେହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଗୀତର ଲିରିକ୍ସ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି । ନେଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ଗୀତଟିକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହି ଗୀତରେ ନେହା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ସହ କେ-ପପ୍ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଭାଇରାଲ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଟୋନି କକ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ସେପେଟ ଟ୍ରୋଲ ପରେ ଭାଇରାଲ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଟୋନି କକ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ନେହା କକ୍କର

ଜଣେ ନେଟିଜେନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନେହା କକ୍କର ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର କୋରିଆନ୍ ରାଣୀ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନେହା କକ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ । ନିଜକୁ ସେକ୍ସି ଦେଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନେହା ଏବଂ ଟୋନିଙ୍କ ଗୀତ ବିରକ୍ତିକର । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଟୋନି କକ୍କରଙ୍କ ଗୀତ 2 ମିନିଟ୍ ର ଗୀତରେ 100 ଥର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବା ଭଳି । କିଛି ସମୟରେ, ଏହା ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡୁଛି । ନେହା କକ୍କର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହଟ୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବିରକ୍ତିକର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ।

କେହି କେହି ନେହାଙ୍କୁ ଢିଞ୍ଚକ ପୂଜାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନେହା ତାଙ୍କର ଗାୟନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଢିଞ୍ଚକ ପୂଜାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି । ୭-୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସଂଗୀତ ଚାର୍ଟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଉଥିଲା । ଆଉ କେହି ନେହାଙ୍କ ଗାୟନ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, "ନେହା କକ୍କରଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା ? ସେ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି କି ? ସେ କ'ଣ କେ-ପପ୍ ଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି?"

ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କ ପ୍ରତି ଟୋନିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟ୍ରୋଲିଂର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଟୋନି । ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟୋରୀରେ କହିଥିଲେ, "ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ପଢିବା ମଜାଦାର । ଏହା ପପ୍ ସଂଗୀତ । ଟ୍ରୋଲିଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ । ଏଥିରେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୀତରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଟଙ୍କା ଏହି ଭଳି ଗୀତରୁ ଆସେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହାକୁ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଗୀତ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର । ମୁଁ କେବଳ ଭିୟୁ ଚାହୁଁଛି ।" ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଗୀତର ଭ୍ୟୁ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ନେହା-ଟୋନି ଟ୍ରୋଲିଂରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନେହା କକ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଜନ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ନେହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆଁଖ ମାରେ, ଦିଲୱର, ହୌଲି ହୌଲି, ମୋର୍ନି ବାଙ୍କେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାୟନ ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରିମିକ୍ସ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ନେହାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ ଏଆର ରେହମାନ

ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ନେହା କକ୍କର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଏକ କନସର୍ଟରେ ଷ୍ଟେଜରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉପରେ କନସର୍ଟ ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ । ପୁଣିଥରେ, ନେହା କକ୍କର ତାଙ୍କ ଗୀତ "କ୍ୟାଣ୍ଡି ସପ୍" ପାଇଁ ନେଟିଜେନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

CANDY SHOP SONG TROLLED
TONY KAKKAR
NEHA KAKKAR TROLLED
ନେହା କକ୍କର ଗୀତ କ୍ୟାଣ୍ଡି ସପ
NEHA KAKKAR SONG CANDY SHOP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.