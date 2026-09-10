'ଡାହାଣୀ' ରୂପରେ ୟାମୀ ଗୌତମ, ଆସିଲା 'ନୟୀ ନଭେଲି' ଟିଜର
ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ବିବାହ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି 'ଡାହାଣୀ' ରୂପରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛନ୍ତି ୟାମୀ ଗୌତମ । 'ନୟୀ ନଭେଲି' ଟିଜର ରିଲିଜ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସୁପରହିଟ୍ ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅନୁମାନ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 5:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ୍ 'ସ୍ତ୍ରୀ' (Stree) ଭଳି ଆଉ ଏକ ହରର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି 'ନୟୀ ନବେଲୀ'। ଆମାଜନ୍ ଏମ୍ଜିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ କଲର୍ ୟେଲୋ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ନୟୀ ନବେଲୀ'ର ଟିଜର୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପାରିବାରିକ ଡ୍ରାମା, ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ଆକ୍ସନର ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ମିଶ୍ରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ୟାମୀ ଗୌତମ ଧର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଟିଜରଟି ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଚିତ୍ରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀରେ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି କରନ୍ତି: ଭାଉଜ ଜଣେ ଡାହାଣୀ ଅଟନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ୟାମୀ ଗୌତମ ଧର ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା । ଶେଷରେ, ଟିଜର୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ: ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପରିବାରରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ? ସବୁକିଛି ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ତାହା ସତ ନୁହେଁ; ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଭିଯୋଗ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାବଳୀର ସୂତ୍ରପାତ କରେ ।
ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ୟାମୀ ଗୌତମଙ୍କ 'ନୟୀ ନବେଲୀ'ର ଟିଜର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଏବଂ ରାଜକୁମାର ରାଓ ଅଭିନୀତ ହରର୍-କମେଡି-ଡ୍ରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସ୍ତ୍ରୀ' (Stree) କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି । ଲାଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଜଣେ ନବବଧୂ ବେଶରେ ୟାମୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ହାୱାରେ ଭାସୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ 'ସ୍ତ୍ରୀ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି । ତଥାପି, ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସୁପରହିଟ୍ ହେବ ।
କେବେ ରିଲିଜ ଓ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ହିମାଂଶୁ ଶର୍ମା ଏବଂ ଦିବ୍ୟା ନିଧି ଶର୍ମା ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ବାଲାଜୀ ମୋହନ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ଜି.ଭି. ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆନନ୍ଦ ଏଲ୍. ରାଏ ଓ ହିମାଂଶୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହା ୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରେ ସାରା ଭାରତରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ୟାମି ଗୌତମ ଧର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ସହ ଦେଖିବା ଉପଯୋଗୀ ଏହି ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ କଳାକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ-ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିନାଥ ଏମ୍. କୋଠାରେ, ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, ସୁନିତା ରାଜୱାର, ମିତା ବଶିଷ୍ଠ, ଆଦିତ୍ୟ କୁଲଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସୁସ୍ମିତା ମୁଖାର୍ଜୀ, ସୋନାଲ ଝା, ସୁନୀଲ ସିହ୍ନା, ପ୍ରତୀକ ପଚୌରୀ, ଅକ୍ଷତ ସିଂହ, ବବିତା ପାଣ୍ଡେ, ଅଜୟ ପାଲ ଏବଂ ନୀରଜ ସିଂ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ୟାମୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥୀ, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଜଣାଇଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଆୱାର୍ଡ ହାତେଇଲେ କିଲିୟନ ମର୍ଫି, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ ୟାମୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ