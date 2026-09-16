ETV Bharat / entertainment

ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆୟାନି ଆଲିଶା, ପିନ୍ଧିଲେ ‘ମିସ୍ ଏସିଆ’ ତାଜ୍

ମିସ୍ ଟିନ୍ ସୁପର ଗ୍ଲୋବରେ ନୟାଗଡ଼ ଝିଅ ଆୟାନି ଆଲିଶା ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ କମାଲ୍ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ‘ମିସ ଏସିଆ’ ମୁକୁଟ ।

NAYAGARH GIRL AYANI ALISHA AKANKSHA
NAYAGARH GIRL AYANI ALISHA AKANKSHA (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 10:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆୟାନୀ ଆଲିଶା ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ଜଲୱା । ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 'ମିସ ଟିନ୍ ସୁପର ଗ୍ଲୋବ'ରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କକକ ରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ମିସ ଟିନ୍ ସୁପର ଗ୍ଲୋବ’ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ‘ମିସ୍ ଏସିଆ’ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ସହ ଏସିଆନ୍ ଟପ୍ସର ଆୱାର୍ଡ ‘ଏମଟିଏସଜି ଏସିଆନ୍ ୨୦୨୬’ ଏବଂ ‘ଆକିଉ ରନ୍ ମିସ୍ ଟିମ୍ ସୁପର ଆଓ୍ବାର୍ଡ଼’ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଦେଖି ପରିବାର ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

NAYAGARH GIRL AYANI ALISHA AKANKSHA
NAYAGARH GIRL AYANI ALISHA AKANKSHA (ETV Bharat Odisha)

ଆୟାନିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆୟାନି ଆଲିଶା ନୟାଗଡ଼ ସୁନାଲଟି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କ ସାନ ଝିଅ । ଆୟାନି ଆଲିଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବାପା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ନୟାଗଡ଼ର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ବେଳେ ମାଆ କଳ୍ପନା ମଞ୍ଜରୀ ଦଳେଇ ଗୃହିଣୀ ଅଟନ୍ତି । ଆୟାନିଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ଏତେ କମ ବୟସରେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

NAYAGARH GIRL AYANI ALISHA AKANKSHA
NAYAGARH GIRL AYANI ALISHA AKANKSHA (ETV Bharat Odisha)

ଛୋଟ ବେଳୁ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ରୁଚି ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଜିଦ୍ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କକକରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାରା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆୟାନି ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ଆଗକୁ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେ ଆଶା ରଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଓ ସୁସ୍ମିତା ସେନଙ୍କ ଠାରୁ...', ସଫଳତାର ରାଜ୍ ଖୋଲିଲେ 'ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶା' ପୁନମ୍

ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପୁନମ ମହାରଣା, ପିନ୍ଧିଲେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାଜ୍

ନୟାଗଡ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ODISHA GIRL SUCCESS
NAYAGARH NEWS
AYANI ALISHA AKANKSHA MISS ASIA
ନୟାଗ ଝିଅ ଆୟାନି ଆଲିଶା ଆକାଂକ୍ଷା
NAYAGARH GIRL AYANI ALISHA AKANKSHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.