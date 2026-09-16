ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆୟାନି ଆଲିଶା, ପିନ୍ଧିଲେ ‘ମିସ୍ ଏସିଆ’ ତାଜ୍
ମିସ୍ ଟିନ୍ ସୁପର ଗ୍ଲୋବରେ ନୟାଗଡ଼ ଝିଅ ଆୟାନି ଆଲିଶା ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ କମାଲ୍ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ‘ମିସ ଏସିଆ’ ମୁକୁଟ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 10:41 AM IST
ନୟାଗଡ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆୟାନୀ ଆଲିଶା ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ଜଲୱା । ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 'ମିସ ଟିନ୍ ସୁପର ଗ୍ଲୋବ'ରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କକକ ରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ମିସ ଟିନ୍ ସୁପର ଗ୍ଲୋବ’ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ‘ମିସ୍ ଏସିଆ’ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ସହ ଏସିଆନ୍ ଟପ୍ସର ଆୱାର୍ଡ ‘ଏମଟିଏସଜି ଏସିଆନ୍ ୨୦୨୬’ ଏବଂ ‘ଆକିଉ ରନ୍ ମିସ୍ ଟିମ୍ ସୁପର ଆଓ୍ବାର୍ଡ଼’ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଦେଖି ପରିବାର ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଆୟାନିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆୟାନି ଆଲିଶା ନୟାଗଡ଼ ସୁନାଲଟି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କ ସାନ ଝିଅ । ଆୟାନି ଆଲିଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବାପା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ନୟାଗଡ଼ର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ବେଳେ ମାଆ କଳ୍ପନା ମଞ୍ଜରୀ ଦଳେଇ ଗୃହିଣୀ ଅଟନ୍ତି । ଆୟାନିଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ଏତେ କମ ବୟସରେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଛୋଟ ବେଳୁ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ରୁଚି ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଜିଦ୍ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କକକରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାରା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆୟାନି ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ଆଗକୁ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେ ଆଶା ରଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଓ ସୁସ୍ମିତା ସେନଙ୍କ ଠାରୁ...', ସଫଳତାର ରାଜ୍ ଖୋଲିଲେ 'ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶା' ପୁନମ୍
ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପୁନମ ମହାରଣା, ପିନ୍ଧିଲେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାଜ୍
ନୟାଗଡ, ଇଟିଭି ଭାରତ