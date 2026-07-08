ETV Bharat / entertainment

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଜୀବନଦାନ'ର ସଫଳତା, ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହାତେଇଛି 3ଟି ପୁରସ୍କାର

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଜୀବନଦାନ' । ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ହାତେଇଛି 3ଟି ପୁରସ୍କାର ।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 8, 2026 at 3:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୩ଟି ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଜୀବନଦାନ' । ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳଣିରେ ନୈତିକତା, ନ୍ୟାୟ,ମୁକ୍ତି ଓ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଫଳତା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୌରଭ ସରକାର ।

ODIA FILM JEEVANDAN (ETV Bharat Odisha)

'ଜୀବନଦାନ' ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖକ ରାଧାମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଏକ ମୌଳିକ ଉପନ୍ୟାସ ରୂପାନ୍ତର ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସୌରଭ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ଭରା ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡଃ ସମାପିକା ମହାପାତ୍ର । ଦୀପେଶ ସାମନ୍ତରାୟ, ଶ୍ୱେତାଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ, ତରଞ୍ଜିତ ଖନ୍ନା ଓ ରଖି ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବାହା ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସାରା ଓଡିଶାରୁ ବେଶ ଭଲପାଇବବା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏବେ ହାତେଇଛି ୩ଟି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ।

Odia film Jeevandan
Odia film Jeevandan (ETV Bharat Odisha)

ହାତେଇଛି 3ଟି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର

ତାମିଜାଗମ୍ଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରେ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଡାଇକାନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରେ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭାବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି ।

Odia film Jeevandan
Odia film Jeevandan (ETV Bharat Odisha)

ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ

କାହାଣୀଟି ଯାହା ଗୋଟେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ସତ୍ୟ ଘଟଣାରୁ କାହାଣୀ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଣିଷର ଆତ୍ମବଳ ସହ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କରିବାର ଅନେକ କଥାକୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ବାପା ଟିଏ ପୁଅ କରୁଥିବା କର୍ମର ଶାସ୍ତି କିଭଳି ଦେଉଛ ଆଉ ପୁଅ ମୋହକୁ ଛାଡି କିଭଳି ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତବ୍ୟ କରୁଛି । ସେମିତି ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀ କହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ', ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍

'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ସିରିଏଲ୍ ସଫଳତା ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ

'ଦାହନ' ଅପଡେଟ୍: ଏହି ଦିନ କରିବେ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

JEEVANDAN
ODIA FILM
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜୀବନଦାନ
ଜୀବନଦାନ
ODIA FILM JEEVANDAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.