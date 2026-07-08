ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଜୀବନଦାନ'ର ସଫଳତା, ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହାତେଇଛି 3ଟି ପୁରସ୍କାର
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଜୀବନଦାନ' । ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ହାତେଇଛି 3ଟି ପୁରସ୍କାର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 8, 2026 at 3:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ୩ଟି ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଜୀବନଦାନ' । ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳଣିରେ ନୈତିକତା, ନ୍ୟାୟ,ମୁକ୍ତି ଓ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଫଳତା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୌରଭ ସରକାର ।
'ଜୀବନଦାନ' ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖକ ରାଧାମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଏକ ମୌଳିକ ଉପନ୍ୟାସ ରୂପାନ୍ତର ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସୌରଭ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ଭରା ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡଃ ସମାପିକା ମହାପାତ୍ର । ଦୀପେଶ ସାମନ୍ତରାୟ, ଶ୍ୱେତାଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ, ତରଞ୍ଜିତ ଖନ୍ନା ଓ ରଖି ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବାହା ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସାରା ଓଡିଶାରୁ ବେଶ ଭଲପାଇବବା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏବେ ହାତେଇଛି ୩ଟି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ।
ହାତେଇଛି 3ଟି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର
ତାମିଜାଗମ୍ଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରେ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଡାଇକାନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରେ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭାବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
କାହାଣୀଟି ଯାହା ଗୋଟେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ସତ୍ୟ ଘଟଣାରୁ କାହାଣୀ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଣିଷର ଆତ୍ମବଳ ସହ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କରିବାର ଅନେକ କଥାକୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ବାପା ଟିଏ ପୁଅ କରୁଥିବା କର୍ମର ଶାସ୍ତି କିଭଳି ଦେଉଛ ଆଉ ପୁଅ ମୋହକୁ ଛାଡି କିଭଳି ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତବ୍ୟ କରୁଛି । ସେମିତି ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀ କହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ', ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ସିରିଏଲ୍ ସଫଳତା ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ
'ଦାହନ' ଅପଡେଟ୍: ଏହି ଦିନ କରିବେ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର