ETV Bharat / entertainment

ଜୁଲାଇ ୮ରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ 'ସାମର୍ଥ୍ୟ-୨୦୨୬', ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର କାହାଣୀ କହିବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ

ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ 'ସାମର୍ଥ୍ୟ-୨୦୨୬' ଜୁଲାଇ 8ରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତରୁ ପାଖାପାଖି ୩୦୦ଫିଲ୍ମ ହେବ ସାମିଲ । ୧୨ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଟାଗୋରୀ ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ।

NATIONAL SORT FILM FESTIVAL
NATIONAL SORT FILM FESTIVAL (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 3, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଜୁଲାଇ ୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚିତ୍ର ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ "ସାମର୍ଥ୍ୟ-୨୦୨୬"। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି । ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର କାହାଣୀ କହିବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନକ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।

ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର କାହାଣୀ କହିବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ

ଏହି ଫିଲ୍ମ ପେଷ୍ଟିଭାଲରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଫିଲ୍ମ ସାମିଲ ହେବ । ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଜର କାହାଣୀକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିପାରିବେ । ୨ ମିନିଟ ରୁ ୫ ମିନିଟ ଅବଧିର ସିନେମା ମହୋତ୍ସବ ରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ । ଓଡିଶା ସରକାର ଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇ ଆର ଆର ଇଭେଣ୍ଟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳଚିତ୍ରର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ୪ ଦିନରେ ଶେଷ ହେବ । ଆସନ୍ତା ୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ୮ ରୁ ୧୦ ଯାଏ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ ।

ଭାରତରୁ ପାଖାପାଖି ୩୦୦ଫିଲ୍ମ ସାମିଲ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ୧୦ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶି

ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଜାତୀୟ ଦୁଇ ସ୍ତରରେ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ୧୨ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଟାଗୋରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଏଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ । ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ଭାରତରୁ ପାଖାପାଖି ୩୦୦ ଚଳଚିତ୍ର ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ । ୬ ଜଣ ଜୁରୀ ମେମ୍ବର ଚଳଚିତ୍ର ଜଗତର ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଭିନେତା ଓ ସମୀକ୍ଷକ ଏହି ପଦର୍ଶନ ରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚୟନ କରିବେ । ତେବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏହା ଏକ ନିଆରା ଉତ୍ସ ବା ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଓ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ବାହକ ଏହା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୁରୀ ଓ ଆୟୋଜକ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ୧୧ ଜୁଲାଇରେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଚଳଚିତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ କହିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ୭୦ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ । ତେବେ ସିନେମା ସମାଜର ଦର୍ପଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ୍ ପାତ୍ର ମହୋତ୍ସବର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ସାଜିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଶୀତଲ କହିଛନ୍ତି, ''ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାବୁଥିବା ଜଣେ ଜଣେ ସୁପର ହିରୋଙ୍କ ସକ୍ଷମ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟର କାହାଣୀ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ।'' ସୂଚନା ଥାଉ କି ପୂର୍ବବର୍ଷ ୧୫୧ ଟି ଫିଲ୍ମ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୦ଟି ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଥିଲା ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଥିଏଟରରୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ: ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନମ୍ରତା ଦାସଙ୍କୁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପି ସାଧନା ସମ୍ମାନ, ହରିହର ଓ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା

'ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଓ ସୁସ୍ମିତା ସେନଙ୍କ ଠାରୁ...', ସଫଳତାର ରାଜ୍ ଖୋଲିଲେ 'ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶା' ପୁନମ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

NATIONAL SORT FILM FESTIVAL 2026
ODISHA FILM FESTIVAL
ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍
ଓଡିଶା ଫିଲ୍ମ ଫୋଷ୍ଟିଭାଲ 2026
NATIONAL SORT FILM FESTIVAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.