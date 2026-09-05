ETV Bharat / entertainment

ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ "ସାମର୍ଥ୍ୟ-୨୦୨୬" ଆୟୋଜିତ, ପୁରସ୍କୃତ ୩୪ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ 'ସାମର୍ଥ୍ୟ-୨୦୨୬' ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ୬୪ଟି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୪ଟି ଫିଲ୍ମକୁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚିତ୍ର ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ "ସାମର୍ଥ୍ୟ-୨୦୨୬"। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ୬୪ ଟି ଫିଲ୍ମ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩୪ଟି ଫିଲ୍ମକୁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଏହି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ର Institute of Minerals and Materials Technology (ଖଣିଜ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ) ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

national disability film festival samarthya 2026 (ETV Bharat Odisha)

ସାମର୍ଥ୍ୟ ୨୦୨୬ ରେ ୬୪ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଉଥିବା ବେଳେ ୧୪ ଟି ଜାତୀୟ ଓ ୨୦ ଟି ରାଜ୍ୟର ଫିଲ୍ମ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦାୟ ୩୪ ଟି ଫିଲ୍ମକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଜର କାହାଣୀକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ୨ ମିନିଟ ରୁ ୫ ମିନିଟ ଅବଧିର ସିନେମା ମହୋତ୍ସବ ରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିଛି । ଓଡିଶା ସରକାର ଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇ ଆର ଆର ଇଭେଣ୍ଟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳଚିତ୍ରର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଗକୁ ଯାଇ କେବଳ ସଟ କି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ ଆଗକୁ ମିଡ଼ ଲେନଥ ସିନେମାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ । ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଜାତୀୟ ଦୁଇ ସ୍ତରରେ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ୧୨ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଟାଗୋରୀ ଫିଲ୍ମକୁ ଏଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬ ଜଣ ଜୁରୀ ମେମ୍ବର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଭିନେତା ଓ ସମୀକ୍ଷକ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚୟନ କରିଥିଲେ ।

NATIONAL DISABILITY FILM FESTIVAL
NATIONAL DISABILITY FILM FESTIVAL (ETV Bharat Odisha)

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ''ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏହା ଏକ ନିଆରା ଉତ୍ସ ବା ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଏକ ଭିନ୍ନ ଓ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ପଦର୍ଶନ ର ବାହକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରେ ।''

ସେହିପରି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ରଜନୀ ଜାନୀ କହିଛନ୍ତି ''ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନୁହେଁ ସେମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ପାଇଁ ବିଭାଗ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।''

NATIONAL DISABILITY FILM FESTIVAL
NATIONAL DISABILITY FILM FESTIVAL (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ନିଜର ସକ୍ଷମତାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନିଜ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ୍ତ କରିବାର ପାଇଥିବା ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମାଜକୁ ଜଣାଇପାରିଛି ତାହା ହିଁ ମୋ କଳାକାର ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଓ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜସ୍ମିନ ମିଶ୍ର

ତେବେ ସିନେମା ସମାଜର ଦର୍ପଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ୍ ପାତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ସାଜିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଶୀତଲ କହିଛନ୍ତି, ''ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏହି ମହୋତ୍ସବ ରେ ଆମେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାବୁଥିବା ଜଣେ ଜଣେ ସୁପର ହିରୋଙ୍କ ସକ୍ଷମ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ର କାହାଣୀ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ।'' ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ପୂର୍ବବର୍ଷ ୧୫୧ ଟି ଫିଲ୍ମ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୦ ଟି ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଇଲେ ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ରାଜକୁମାରଙ୍କ ରଖିଲେ ଏହି ନାଁ

'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'କୁ ମିଳିଲା U/A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବିନା କଟରେ ହେବ ରିିଲିଜ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

NATIONAL DISABILITY FILM FESTIVAL
ODISHA FILM FESTIVAL
SAMARTHYA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.