ETV Bharat / entertainment

ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତାମିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାରତୀରାଜା, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି

ଭାରତୀରାଜା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ହିନ୍ଦୀ ରିମେକ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

BHARATHIRAJA PASSES AWAY
BHARATHIRAJA PASSES AWAY (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 10:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆରପାରିରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତାମିଲ ସିନେମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅଭିନେତା ଭାରତୀରାଜା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି, ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । 5 ଥର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବୟସ ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଫୁସଫୁସରେ ଗୁରୁତର ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇର ଏମଜିଏମ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଶେଷରେ ଭାରତୀରାଜ ଚେନ୍ନାଇର ନୀଳାଙ୍କରାଇରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୪ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।

ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶୋକ

କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି । ଟଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଅଭିନେତା ରଘୁ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ସୂରିଆ ମଧ୍ୟଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ...

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାରତୀରାଜା ୧୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୪୧ରେ ଥେନିର ଆଲାଇନଗରରେ ମାୟା ଥେଭର ଏବଂ କରୁଥାମ୍ମାଙ୍କ ଔରସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଚିନ୍ନାସାମୀ ଥିଲା । ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ, ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ନାଟକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ତା'ପରେ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ । ସିନେମା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନେଇ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିବା ଭାରତୀରାଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରିବା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତା ଭାରତୀରାଜଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁଟ୍ଟାନ୍ନା କନକଲଙ୍କ ସହ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ।

ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ, ଭାରତୀରାଜଙ୍କୁ ୧୯୭୭ ମସିହାରେ "୧୬ ଭାୟାଥିନିଲେ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଭାରତୀରାଜ କମଲ ହାସନ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୀତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର କରିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ଅଧିକାଂଶ ସୁଟିଂ ଥିଏଟର ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସୁଟିଂ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲେ ।

"୧୬ ଭାୟାଥିନିଲେ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେବଳ ଭାରତୀରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ କମଲ ହାସନ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଭାରତୀରାଜ ଲଗାତାର ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ସମାଜର ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବା ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାହାଣୀକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଆୟୁଧ ଏସ୍ଥୁରୁ, ତିରୁଚିତ୍ରମ୍ବାଲମ୍, ଈଶ୍ୱରନ୍, ରକି, ନମ୍ମା ବୀତୁପ୍ ପିଲ୍ଲାଇ, ପାଣ୍ଡିଆ ନାଡୁ, ଉଥୁରୁ ଓରୁ ମାରିୟାଥାଇ, ଆନ୍ନାକ୍କୋଡି ଏବଂ ରେଡ୍ଟା ସୁଝି ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତୀରାଜା, ଯିଏକି ସମ୍ପ୍ରତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଧିକା ଶରତକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଥିବା "ଠକ୍କିଝାଭି" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଫୋନ୍ କରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆରପାରିରେ ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ମା' ମୋହିନୀ ମଣି, ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି

ବଙ୍ଗାଳୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅନିକ ଦତ୍ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ; ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ? ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ

ଭୋପାଳରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କରିଥିଲେ କାମ, ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ କିପରି ଥିଲେ ?

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

TAMIL DIRECTOR BHARATHIRAJA
BHARATHIRAJA
ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଭାରତୀରାଜା
ଭାରତୀରାଜାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
BHARATHIRAJA PASSES AWAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.