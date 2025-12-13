ପରଦାରେ 'ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ'; ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦର୍ଶକ, 'ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ' କହିଲେ ନାତି
ଶତାୟୁ ଶିକ୍ଷକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ ରିଲିଜ । ଚାଟଶାଳୀ ପରମ୍ପରାର ନିଛକ ନିଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦର୍ଶକ । ନାତି କହିଲେ ସେ ଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 13, 2025 at 9:45 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଡକ୍ଯୁ ଡ୍ରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ' । ୨୦ଟି ହଲରେ ଚଳଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର PVR ରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଯାଇଛି । ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହ ଚାଟଶାଳୀ ପରମ୍ପରାର ନିଛକ ନିର୍ଦଶନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ ଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖି ବେଶ ଖୁସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୈତକ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦ ସାରଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ନାତି ମାନେ ଏତିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିସାରି ପ୍ରତିଟି ବର୍ଗର ଲୋକେ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶର ଏକ ବଡ ଉଦାହରଣ ଓ ଚାଟଶାଳୀ ପରମ୍ପରା ର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ନନ୍ଦ ସାରଙ୍କୁ କହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନତୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ନାତି କହିଛନ୍ତି, ''ସେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ପାଇଁ କେବଳ ନିଜକୁ ଭୁଲିନଥିଲେ । ପରିବାର କୁ ବି ଭୁଲିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗାଁର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ପଣ କରଥିଲେ । ଏହାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ ମୋ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ । ଯାହାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିଛି ଓ ଜୀବନର ଲକ୍ଷରେ ପହଁଚିଛି । ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ ଗାଁରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ସ୍କୁଲଟିଏ କରିବାର ଆଶା ରଖିଛି ।
ସେହିପରି ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିସାରି ଏହା ଚାଟଶାଳୀ ପରମ୍ପରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ । ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଚାଟଶାଳୀ ଆମେ ଦେଖିନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାକୁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଏହାକୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆଜିର ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।
ନିଆରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତିୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ " ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଅଭିସ୍ମିତା ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅଭୟ ପତି ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ଭରା ସମ୍ଭଳିଥିବା ବିବେଳେ ସହ ପ୍ରଯୋଜିକା ଅଛନ୍ତି ନୈନା ଦାସ ଓ ଅସ୍ମିତା ପତି। ସଙ୍ଗୀତରେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଗଡନାୟକ ଥିଲାବେଳେ ଅଭିନୟରେ ସାଇଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାସ, ନିତ୍ୟାଶା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ପ୍ରଣବ କୁମାର ଆଇଚ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ,ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଶିକ୍ଷକ ନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ୩ ଟି ପିଢ଼ିର ଛାତ୍ର ତାଙ୍କଠୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରାଇଥିଲା। ସେଭଳି ଜଣେ ମହନୀୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନିଜତ୍ବ କାହାଣୀ ଓ ନଦ ସାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶେଷ ଯାଏ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା । ନନ୍ଦ ସାର ଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଦୃଶ୍ୟପଟ ସହ ଛୋଟ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶିଶୁ କଳାକାର ସାଇସ୍ରେଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି କାହାଣୀଟି ନନ୍ଦ ସାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ୨୦୨୦-୨୦୨୧ ମସିହାର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅତୀତର ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ୧୦୦ ବର୍ଷ ପରଦାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି।ଚକ୍ଦେ, ସାୟାରା, ପଠାନ ଭଳି ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନର୍ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ଫିଲ୍ମର ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଗଡ଼ନାୟକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତକୁ କେନ୍ଦରା, ଧୁଡୁକି, ଦାସକାଠିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଆ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଯୋଜକ ଅଭୟ ପତି କହିଛନ୍ତି, ''ନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି - ଯାହାଙ୍କୁ "ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟର" ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ - ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଭାରତର ଶେଷ ପାରମ୍ପରିକ ଖୋଲା-ଆକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ଏକ "ଚାଟଶାଳୀ ") ଚଲାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପାଉଣା କିମ୍ବା ଖ୍ୟାତିର ବିନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତିନି ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ, କିପରି ତାଙ୍କର ନମ୍ର, ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସମର୍ପଣ ଅଗଣିତ ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ତାହା ଚିତ୍ରଣ କରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶେଷ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ କଏଦ କରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର । ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ୧୦୩ ତମ ବର୍ଷରେ, ନନ୍ଦ ସାର୍ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଖବର ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ସେଭଳି ଜଣେ ମହନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଥିଲା ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଯାହା ଦର୍ଶନକ ସହ ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇବା ସହ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।''
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ ସମ୍ଭବତଃ ଭାରତର ସିନେମା ଘରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଯିଏକି ପାଳିରୁ ଦେଲ୍ହୀ ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ଆଉ ଓଡିଆ ଜାତିକୁ କକୁ ଗୌରବାନିତ୍ବ କରିଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏହି ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ସିନେମାକୁ ୧୫ ଟି ହଲରେ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହାସହ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ କୋଲକାତା ପୁନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୫ ଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ହେଉଛି ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କାହାଣୀ ନେଇ ଆସୁଛି 'ମୋଟରସାଇକେଲ୍', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ତେବେ ତାଙ୍କ ୧୦୩ତମ ବର୍ଷରେ, ନନ୍ଦ ସାର୍ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଖବର ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ - ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାରା ଦେଶରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ସାରା ଭାରତରୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର