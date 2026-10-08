‘ମୁଁ ଜାଣେନି, କାଲି ଏଠି ଥିବି କି ନାହିଁ..’ ମୃତ୍ୟୁର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନାନା ଦେଇଥିବା ଏହି ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ
କେହି ବି ଭାବି ନ ଥିଲେ ଏହି ଶବ୍ଦସବୁ ଏମିତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଲଟି ଯିବ ବୋଲି । ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର 3 ଦିନ ପରେ ଗୁରୁବାର ଆଖି ବୁଜି ଦେଲେ ।
Published : October 8, 2026 at 3:00 PM IST
ପାଣାଜୀ: ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ ନାନା ପାଟେକର । ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ଶକ, ପ୍ରଶଂସକ । ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟଭରା ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ ଅଭିନେତା । କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ… ‘ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ମୁଁ ଜାଣେନି, କାଲି ମୁଁ ଏଠି ଥିବି କି ନାହିଁ..’। ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ବି ଭାବି ନ ଥିଲେ ଏହି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆଜି ଏମିତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଲଟି ଯିବ ବୋଲି । ହେଲେ ନିୟତ୍ତିର ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଥିଲା । ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଗୋଆ ମାଟିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଏହି ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ।
ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନାନା ପାଟେକର । ଆଜି ସକାଳୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଆସ୍ଥିତ ଘରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସକାଳ 5.20ରେ ନାନା ପାଟେକରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିେଲେ ଡାକ୍ତର ।
ମୃତ୍ୟୁର ତିନିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଆର ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନାନା । ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହୋଇ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଶୈଳୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ଏମିତି କଥା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଝଙ୍କୃତ ହେଉଛି । ଏହା ଖାଲି ଏକ ବାର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ନମ୍ର ହୋଇପାରେ ତାହାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା ।
ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ରବିବାର ଗୋଆ ପାଣାଜିର ଡୋନା ପାଉଲା ନିକଟସ୍ଥ ସମ୍ରାଟ ଇଣ୍ଟରନାଶାନଲ କ୍ଲବରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଥିଲେ ନାନା । ମଞ୍ଚ ଉପର ଛିଡା ହୋଇ ଭାଷଣ ଦେବା ମସୟରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ତଥା ଗୋଆର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ପାରିକରଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଥିଲେ ।
ଅକ୍ଟୋବର 4 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରିକରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାନା କହିଥିଲେ ‘ମୁଁ ଜାଣେନି, ମୁଁ କାଲି ଥିବି କି ନାହିଁ । ଏମିତି ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ । ହେଲେ ସେ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ, ମୁଁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି କରି ପାରିବି ତ ! ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖି ପାରିବି ତ !
ରବିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନ୍ଧୁ ମନୋହର ପାରିକରଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକେଇଥିଲ ନାନା । ପାରିକରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ‘ପାରିକର ତାଙ୍କର ଖାଲି ବନ୍ଧୁ ନ ଥିଲେ, ସେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରି ପାରିବେ । ସେ ମୋ ଠାରୁ ସାନ ଥିଲେ । ମୁଁ ଏବେ 76 ବର୍ଷରେ ଏବଂ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର 77ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି । ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ।’
ନାନା ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ, ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଜିଇଁ ଥିଲେ ଯେମିତି ଏହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶନ ଥିଲା ।’ ପାରିକରଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ମନେ ପକେଇ ସେଦିନ ନାନା କହିଥିଲେ, ‘ପାରିକର ଦିନେ କହିଥିଲେ, ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମିତି ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଦରକାର ।’
ରବିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ନାନା ପାଟେକର ସ୍ଥାନୀୟ ନୃତ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସାମେଲ ବଜାଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଲୋକନୃତ୍ୟ 'ଡେକନି'ର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରଲୋକରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ନାନା ପାଟେକର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରଲୋକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି