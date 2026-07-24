ଆଜି ରିଲିଜ ହେବନି 'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର; ଖପ୍ପା ଫ୍ୟାନ୍ସ, କହିଲେ 'ଆମେ ଆଉ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ...'
'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର ଆଜି ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହେବନି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 10:14 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲରକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଆଜି ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ହେଲେ ରିଲିଜର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଲଞ୍ଚ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମଲୋହୋତ୍ରା ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଳମ୍ବ ବୈଷୟିକ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଏକ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା ।
ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମଲୋହୋତ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 'ରାମାୟାଣା: ପାର୍ଟ ୧' ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ - ଯାହା ମୂଳତଃ ୨୪ ଜୁଲାଇରେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ସେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି କାରଣରୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ନମିତ ମଲୋହୋତ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ 'ରାମାୟାଣା' ଏବେ ସୋନି ପିକଚର୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହିତ ସହଭାଗୀତାରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମ 'ରାମାୟାଣା' ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସୋନି ପିକଚର୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମର ସହଭାଗୀତାରେ ରାମାୟଣକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆମର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ।"
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ସୋନି ଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ହଲିଉଡ୍ ପ୍ଲାଏର୍ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ 'ଯେକୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି' ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । "୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଏହା ଏକ ମହାନ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ରାମାୟଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହା ବିଶେଷ କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ନୂତନ ଗର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ ।''
ନମିତ କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ସହିତ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ରାମାୟଣର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଘଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଆମ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।"
ଖପ୍ପା ଫ୍ୟାନ୍ସ
ନମିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ଅନେକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମର ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସାରଣ ସପକ୍ଷରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଛି । ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି.... ପ୍ରିୟ ନମିତ ମହାଶୟ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ମତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଦୟାକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବନା କିନ୍ତୁ ଏବେ ???? ଉତ୍ସାହ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଶୋଇ ନାହାଁନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଟ୍ରେଲରଟି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଆଜି ହି ରିଲିଜ କରନ୍ତୁ । ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ।"
ଟ୍ରେଲରର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଭିଯୋଗିତ ସଂସ୍କରଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା । ବିଳମ୍ବ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ତୁମର ଲିକ୍ ସଂସ୍କରଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ ।" ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେଲରଟି ଏକ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତୁମେ ଆମକୁ ନିରାଶ କରିଛ । ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ବାହୁଡା ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବା । ଏହା ଏକ ମହାନ ଦିନ ହୋଇଥାନ୍ତା ।''
କହିରଖୁଛୁ କି, ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାମାୟାଣାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଣବୀର କପୁର ଫିଲ୍ମରେ 'ଶ୍ରୀରାମ' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଫିଲ୍ମରେ ମାତା ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୟଶ 'ଦଶାନନ୍ଦ ରାବଣ', ସନ୍ନି ଦେଓଲ 'ମହାବଳୀ ହନୁମାନ', ରବି ଦୁବେ 'ଲକ୍ଷ୍ମଣ', ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ 'ରାଜା ଦଶରଥ', ଲାରା ଦତ୍ତ 'କୈକେୟୀ' ଏବଂ ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହ 'ଶୂର୍ପନଖା' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ରିଲିଜ ହେବ । ରାମାୟାଣା ପାର୍ଟ 1 ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିତେଶ ତିୱାରୀ, ଯିଏ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ 'ଦଙ୍ଗଲ' କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ନମିତ ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମର ଉଭୟ ଭାଗର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 500 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ 2026 ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 2027 ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ରାମାୟାଣା' ଟ୍ରେଲର: ରଣବୀର ନା ୟଶ, କାହା ଅଭିନୟ ଜବରଦସ୍ତ ? ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ରିଭ୍ୟୁ
'ରାମାୟାଣା ବନାମ ଆଦିପୁରୁଷ'; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ, ରାମ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରଭାସ-ରଣବୀରଙ୍କ ଲୁକ୍ ଓ ସିନ୍ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ