'କଲ୍କି ୨୮୯୮ AD'ରେ ମହାଭାରତ କନେକ୍ସନ ! ଏହି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନାଗୀ ଅଶ୍ୱିନ ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ କଡା ଜବାବ
'କଳ୍କି'ରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନାଗା ଅଶ୍ୱିନ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ "ଭାଗ ୨ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ" ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 4:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ନାଗା ଅଶ୍ୱିନ 'କଳ୍କି ୨୮୯୮ AD'ରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ଉପରେ ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାଭାରତର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମହିମା ପ୍ରଦାନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି । ଅଖିଳ ଆକ୍କିନେନୀଙ୍କ ଲେନିନ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ ଏହି ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
Movie is based on mahabharat and you spoke about second coming of jesus in the introduction episode !!— ⚡Rampage⚡ (@endhi_peekedhi) July 12, 2026
Isn't that blasphemy??
With due respect, you don't know what you are doing !! @nagashwin7 https://t.co/enHGf3qt3i
ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚିତ୍ରଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା "ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ"। ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ନାଗା ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ 'କଳ୍କି ୨୮୯୮ AD'କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ୟୁଜର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଢ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି"। ଏହି ସମୟରେ, ମହାଭାରତ ଚରିତ୍ରକୁ କିପରି ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ନାଗା ଅଶ୍ୱିନ 'କଲ୍କି ୨୮୯୮ AD'ରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକମାନେ 'କଳକି' ଭାଗ ୨ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Comments and quotes choosaka nak okati clear ga artham ayyindi...— ⚡Rampage⚡ (@endhi_peekedhi) July 12, 2026
Oka generation ni sarva nashanam chesadu with kalki climax @nagashwin7 https://t.co/ugus1NLf7q
ଅଖିଳ ଅକ୍କିନେନିଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ, ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ କର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ପ୍ରମୋଦ ପଞ୍ଜୁଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 'କଲ୍କି ୨୮୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ'ରେ ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା । ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ନାଗା ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ, ନାଗା ଅଶ୍ୱିନ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ପୋଷ୍ଟରେ 'କଳ୍କି ୨୮୯୮ AD'କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଅଶ୍ୱିନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ବିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର କ୍ଲାଇମାକ୍ସକୁ 'ନିନ୍ଦନୀୟ' ବୋଲି ଲେବଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଫିଲ୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନଦେଖି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସମାଲୋଚନାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ସେ ବିବେକ ଦେବରୟଙ୍କ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦରୁ ଏକ ପୃଷ୍ଠା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଅଂଶକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 'ଦ୍ରୋଣ ବଧ ପର୍ବ' ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କର ମତକୁ ଯଥାର୍ଥ କରି ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ 'ଦ୍ରୋଣ ବଧ ପର୍ବ'ରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା ନିଜ ଶବ୍ଦ । ଦୟାକରି ମହାଭାରତ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ମୁଁ ବିବେକ ଦେବରୟଙ୍କ ସଂସ୍କରଣ ପଢ଼ିବାକୁ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ଖୋଜିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କେତେଥର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୋର ଆମର ଇତିହାସ ପ୍ରତି ଅପାର ସମ୍ମାନ ଅଛି । ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି । ଭାଗ 2 ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।"
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟତୀତ, ନାଗା ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୱେଲର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ମନ୍ତବ୍ୟ - "ଭାଗ 2 ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ" - ସିକ୍ୱେଲ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'କଲ୍କି 2898 AD' ସିକ୍ୱେଲରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଦୀପିକା, ନିର୍ମାତା ଦେଲେ ସୂଚନା
ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁର୍ଖ କହିଦେଲେ ମୁକେଶ ! ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ହେଲେ ଟ୍ରୋଲ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ