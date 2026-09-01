ETV Bharat / entertainment

ଇମ୍ରାନ ହାଶମୀ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସହ ଟକ୍କର ଦେବ 'ମାଇସା', ଆସିଲା ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ୍

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଗନମାଷ୍ଟର G9' ଏବଂ 'ୟେ ପ୍ରେମ ମଲ ଲିଆ' ସହ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ 'ମାଇସା' ସଂଘର୍ଷ କରିବ । 'ମାଇସା' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ?

MYSAA RELEASE DATE
MYSAA RELEASE DATE (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2026 at 3:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାଇସା' ସହ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । 'ମାଇସା' ଏକ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଶ୍ମିକା ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ । ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଅନେକ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଝଲକ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପାଇସାରିଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଚାରିପାଖରେ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।

ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ 'ମାଇସା'

'ମାଇସା' ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ୨୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଇମରାନ ହାସମୀଙ୍କ "ଗନମାଷ୍ଟର ଜି୯" ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ "ୟେ ପ୍ରେମ ମୋଲ୍ ଲିୟା" ମଧ୍ୟ ୨୭ ନଭେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଇମରାନ ହାସମୀ "ଆୱାରାପାନ ୨" ସହ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ "ଗନମାଷ୍ଟର ଜି୯" ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ଆୟୁଷ୍ମାନ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏକ ବଡ଼ ହିଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 3ଟି ଫିଲ୍ମର ଏକକାଳୀନ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କାରଣ ତିନି ତାରକାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଢ଼ ।

'ମାଇସା' ନିର୍ମାତା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ?

ନିର୍ମାତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମରୁ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଏକ ତୀବ୍ର ଝଲକ ସେୟାର କରି ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅନଫର୍ମୁଲା ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ପୁଲେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, "ମୈସା" ଆଦିଭାଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ।" ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତାମିଲ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ମାଇସା' ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ସୋଲୋ ଲିଡ୍ ଫିଲ୍ମ; ଆକ୍ସନ ଅବତାରରେ ଆସିବେ ନଜର, ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହା କହିଲେ ଶ୍ରୀବଲ୍ଲି

ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଆହତ, 6 ସପ୍ତାହ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ

୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଡିଓ ଲିକ୍ ନେଇ ଭଡକିଲେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

MYSAA
RASHMIKA MANDANNA
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା
ମାଇସା ରିଲିଜ ଡେଟ
MYSAA RELEASE DATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.