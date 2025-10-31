'ମାଇସା' ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ସୋଲୋ ଲିଡ୍ ଫିଲ୍ମ; ଆକ୍ସନ ଅବତାରରେ ଆସିବେ ନଜର, ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହା କହିଲେ ଶ୍ରୀବଲ୍ଲି
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ମାଇସା'ରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିବେ । ଚରିତ୍ର ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ନିଜ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେବା ପରେ ଏବେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 'ଥାମା' ସଫଳତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ । ସେଥିମଧ୍ୟରେ 'ମାଇସା' ଅନ୍ୟତମ । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କିରଛନ୍ତି । କାରଣ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଶ୍ମିକା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଆକ୍ସନ କରୁଥିବା ବି ନଜର ଆସିବେ । ତେବେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ, ମାଇସା ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରଶ୍ମିକା ନିଜ ଚରିତ୍ର ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ସନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆକ୍ସନ ସିନେମା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇସା ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବା ଭଳି । ଏହି ଚରିତ୍ରରେ ବହୁତ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅଭିନୟର ନୂତନ ଦିଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ।"
ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଝଲକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ମାଇସା ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମାଇସାର ନିର୍ମାତାମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ନୂତନ ଲୁକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ମୁହଁ, ଖୋଲା କେଶ ଏବଂ ହାତରେ ଏକ ଖଣ୍ଡା ସହ ରଶ୍ମିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବିବାହ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଶିରୋନାମାରେ ରଶ୍ମିକା, ରିଲିଜ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏହି ସବୁ ଫିଲ୍ମ
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ
ଅନଫର୍ମୁଲା ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ପୁଲେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ମାଇସା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭରେେ ତାମିଲ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ।
