ETV Bharat / entertainment

'ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଗାଡିରେ...' ଅଶ୍ଲୀଳ ଟିପ୍ପଣୀ କରି ଫସିଲେ ହନି ସିଂ, ମାଗିଲେ କ୍ଷମା

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କନସର୍ଟ ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିବାଦରେ ହନି ସିଂ । ଟ୍ରୋଲ କଲେ ନେଟିଜେନ୍ସ । ଭିଡିଓ ଜାରି କରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ରାପର୍ ।

HONEY SINGH
HONEY SINGH (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 16, 2026 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାଦରେ ଜଣାଶୁଣା ଗାୟକ ଓ ରାପର୍ ହନି ସିଂ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କନସର୍ଟ ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଫସିଛନ୍ତି ଗାୟକ । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ଏହି ସମାଲୋଚନା ପରେ ହନି ସିଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ହନି ସିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଏକ ଲିଖିତ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେବାର ନଥିଲା । ସେ ଏପରି ଭୁଲ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ ।

ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ହନିଂ ସିଂ

କନସର୍ଟର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ହନି ସିଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାର ସେକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀର ଥଣ୍ଡା! ଏହି ଥଣ୍ଡାରେ କାର ଭିତରେ ସେକ୍ସ କରିବା ମଜାଦାର । ଏହି ସମୟରେ ଦୟାକରି କଣ୍ଡୋମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।" କ୍ଲିପ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା । କିଛି ନେଟିଜେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଗୀତ ଏବଂ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ହନି ସିଂ ।

ଭୁଲ ଆଉ ହେବନି କହିଲେ ହନି ସିଂ

ଗୁରୁବାର ଦିନ ହନି ସିଂ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏକ ଲିଖିତ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ସେ କନ୍ସର୍ଟରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ Gen Z ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହନି ସିଂଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଯୌନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୌନ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ।''

ହନି ସିଂ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ Gen Zଙ୍କୁ OTT ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେହି ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ । ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଏଡାଇବାକୁ ଏବଂ କଣ୍ଡୋମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଥିଲା ।" ତଥାପି, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ଭୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଦମଦାର ଡାଇଲଗ, ଆକ୍ସନ ଓ ଇମୋସନରେ ଭରା 'ବର୍ଡର ୨' ଟ୍ରେଲର, ଦେଶଭକ୍ତିର କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ

ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ରାପର୍ କହିଛନ୍ତି, "କିନ୍ତୁ ଭାଷାଟି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଥିଲା । ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବାର ମୋର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା । ମଣିଷ ହେଉଛି ତ୍ରୁଟିର ଉତ୍ପାଦ ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଭୁଲ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରେ କହିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବେ ।''

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

HONEY SINGH
HONEY SINGH ON OFFENSIVE REMARKS
ହନିଂ ସିଂଙ୍କ ବିବାଦୀୟ କମେଣ୍ଟ
ହନି ସିଂ
HONEY SINGH APOLOGISES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.