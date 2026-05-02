ବାପା ହେଲେ ମୁନାୱର ଫାରୁକି, ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମେହଜବିନ
ପିତାମାତା ହେଲେ ମୁନାୱର ଫାରୁକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମହଜବୀନ କୋତୱାଲା । ଘରକୁ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 2, 2026 at 10:45 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନ୍ ତଥା "ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୭" ବିଜେତା ମୁନାୱର ଫାରୁକି ପୁଣି ଥରେ ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମହଜବିନ୍ କୋଟାୱାଲା ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଶୁକ୍ରବାର (ମେ 1) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ମୁନାୱର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ମା ଏବଂ ଝିଅର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁକୁ ଲୁଚାଇଦେଇଛନ୍ତି । ମୁନାୱର ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ମହଜବୀନ୍ ସହ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫଟୋ ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଘରକୁ କୁନି ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି । ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ । ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖନ୍ତୁ ।"
2024 ରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମୁନାୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପହାର । ଏହି ଖୁସି ଖବର ପରେ ସେଲିବ୍ରିିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମୁନାୱରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବରୁଣ ଧୱନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ।" ରଜତ ଦଲାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାଇଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ।" ଅଲି ଗୋନି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ ।" ଗୌହର ଖାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାଇ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଆଲ୍ଲା ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।" ଜନ୍ନତ ଜୁବୈର, ସୋନାଲି ବେନ୍ଦ୍ରେ, କ୍ରିଷ୍ଟଲ ଡିସୁଜା, ଧନଶ୍ରୀ, ମିଷ୍ଟର ଫୈସୁ, ମାହି ଭିଜ, ପୁନମ ପାଣ୍ଡେ, ଦିଗବିଜୟ ରାଠି ସମେତ ଅନେକ ଷ୍ଟାର ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ମେହଜବିନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁନାୱର ଜାସ୍ମିନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମିକାଇଲ ନାମକ ଏକ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମେହଜବିନ କୋତୱାଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ବିବାହରୁ ଏକ ଝିଅ ଅଛି । ମୁନାୱର ୨୬ ମେ ୨୦୨୪ରେ ମେହଜବିନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମେହଜବିନ ଏବଂ ମୁନାୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିନା ଖାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ହିନା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନିକଟତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ