ETV Bharat / entertainment

ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା; ହନ୍ତସନ୍ତ ସେଲିବ୍ରିଟି, ବିଗ ବି, ଅଜୟ ଦେବଗନ ଓ ଅଶନୁରଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି

ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ ଅଶନୁରଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି । ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

CELEBRITY HOMES IN MUMBAI RAIN
CELEBRITY HOMES IN MUMBAI RAIN (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୁମ୍ବାଇରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବଲିଉଡ ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ି ନାହାଁନ୍ତି । ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ 'ବିଗ୍ ବସ୍' ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଶନୁର କୌରଙ୍କ ଘରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ଅଶନୁର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ତାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାସସ୍ଥାନର କିଛି ଅଂଶକୁ ବନ୍ୟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରର ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଇବାର କିଛି ମାସ ପରେ ଆସିଛି।

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି

ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଅନେକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଜଣେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଉଭୟଙ୍କ ଘରର ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ମେଗାଷ୍ଟାରଙ୍କ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ଭିଡିଓରେ ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ଉଭୟ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଛି ।

ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଘର ପାଣି ଜମା

ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ବାସଭବନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି । ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମା ହୋଇଛି ।

ଅଶନୁର କୌରଙ୍କ ବାସଗୃହରେ ପାଣି

ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଶନୁର କୌର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ଘରର କିଛି ଅଂଶରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରି ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କ ବାଲକୋନି, ବାସଗୃହ ଏବଂ ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ବ୍ୟାପିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ ଅଶନୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହା ମୋ ଘରର ଅବସ୍ଥା ।" ଭିଡିଓରେ, ବାଲକୋନି ପାଖରେ ମହଲାରେ ପାଣି ବିସ୍ତାର ହୋଇ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଣି ସଫା କରୁଛନ୍ତି । ଶୋଷରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ''ମୋତେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ନଜର ସମସ୍ତ ଖୁସି, ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରଗତିରେ ପରିଣତ ହେଉ ।"

ashnoor post
ashnoor post (instagram)

ମୁମ୍ବାଇରେ 'ରେଡ୍ ନାଓକାଷ୍ଟ ଆଲର୍ଟ'

ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ସହରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ 200 ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାତାୟାତକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳ 7ଟାରେ, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 'ରେଡ୍ ନାଓକାଷ୍ଟ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରିଥିଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କ କରାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଟିଟିରେ ଆସୁଛି ହଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ 'ଓବସେସନ', ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?

'ଲକ୍ ଅପ୍ ସିଜନ୍ 2'; ରାମ କପୁରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କଙ୍ଗନା, କହିଲେ "କ'ଣ ତୁମର ପାଗଳାମୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଛ?"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

MUMBAI FLOODS
MUMBAI HEAVY RAIN AND FLOOD
ମୁମ୍ୱାଇରେ ବର୍ଷା
ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି
CELEBRITY HOMES IN MUMBAI RAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.