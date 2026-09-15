କିଏ ଏମ୍.ଏସ୍. ସୁବ୍ବୁଲକ୍ଷ୍ମୀ ? ବାୟୋପିକରେ ନଜର ଆସିବେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଗୌତମ ତିନ୍ନାନୁରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞା ଏମ୍.ଏସ୍. ସୁବ୍ବୁଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବାୟୋପିକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସୁବ୍ବୁଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 3:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞା ଏମ୍.ଏସ୍. ସୁବ୍ବୁଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଉକ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ରୂପାୟନ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର କମଲ ହାସନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିବେ । ଏମ୍.ଏସ୍. ସୁବ୍ବୁଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ରଶ୍ମିକା ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
A LEGACY begins with an unforgettable celebration 🎶✨— Geetha Arts (@GeethaArts) September 15, 2026
Witness the grand launch of #MS - A Legacy On Screen, celebrating Bharat Ratna #MSSubbulakshmi Amma's 110th Birth Anniversary with Ulaganayagan @ikamalhaasan garu as Chief Guest ❤️❤️
Starring @iamRashmika
Directed by… pic.twitter.com/1ebZtkDTrU
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏମ୍.ଏସ୍. ସୁବ୍ବୁଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏମ୍.ଏସ୍. ସୁବ୍ବୁଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬, ୨୦୨୬ରେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଉକ୍ତ ଗାୟିକାଙ୍କ ୧୧୦ତମ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ । ନିଜର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ନିର୍ମାତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସହିତ ଏକ ମହାନ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଭାରତ ରତ୍ନ ଏମ୍.ଏସ୍. ସୁବ୍ବୁଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ୍ମାଙ୍କ ୧୧୦ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏମ୍.ଏସ୍. – ଏ ଲେଗାସି ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନର ଭବ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ 'ଉଲଗାନାୟଗନ୍' କମଲ ହାସନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ ।"
ଏମ୍.ଏସ୍. ସୁବ୍ବୁଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ଥିଲେ ?
ଏମ୍.ଏସ୍. ସୁବ୍ବୁଲକ୍ଷ୍ମୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ଗାୟିକା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୧୯୧୬ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ମାଡ୍ର 'ସୁବ୍ବୁଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ' ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୨୭ ମସିହାରେ, ମାତ୍ର ୧୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀର ରକ୍ଫୋର୍ଟ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବ୍ୟାପକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଥିଲା ।
MS Subbulakshmi Amma’s voice is pure divinity 🙏 pic.twitter.com/C2xp6ZltSn— Sree Harsha (@AapathBandhava) September 3, 2025
ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗାୟିକା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟକ ସେମ୍ମାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟରଙ୍କଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ନାରାୟଣରାଓ ବ୍ୟାସଙ୍କଠାରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଥିଲେ । କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଭଜନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଗାନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ସମୟକ୍ରମେ, ସେ କେବଳ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ନ ରଖି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ 'ପ୍ଲେ-ବ୍ୟାକ୍' ଗାୟିକା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ
ଜଣେ ଗାୟିକା ଭାବେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟତୀତ, ଏମ୍.ଏସ୍. ସୁବ୍ବୁଲକ୍ଷ୍ମୀ ୧୯୩୦ ଏବଂ ୧୯୪୦ ଦଶକରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 'ସେବା ସଦନମ୍' ଏବଂ 'ମୀରା' ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ
ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯାହାଙ୍କୁ 'ଭାରତ ରତ୍ନ' ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ୧୯୭୪ ମସିହାରେ 'ରାମୋନ୍ ମାଗସେସେ ପୁରସ୍କାର' ସହ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ, ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ୧୯୬୬ ମସିହାରେ, ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କସ୍ଥିତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର କିଛି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କୃତି ମଧ୍ୟରେ 'ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍', 'ଭେଙ୍କଟେଶ ସୁପ୍ରଭାତମ୍', 'ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ', 'ଭାବୟାମି ଗୋପାଳବାଳମ୍' ଏବଂ 'ମୈତ୍ରୀମ୍ ଭଜତ' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ୨୦୦୪ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୧୧ରେ, ୮୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୁବ୍ବୁଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ