ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ସିନେମା ଟିକେଟ୍, ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜମୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼
ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମହଲ୍ ରେ 99 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଟିକେଟ ।ଏହି ଅଫର୍ ଯୋଗୁଁ ସିନେମା ହଲଗୁଡ଼ିକରେରେ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ରିପୋର୍ଟ:ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 13, 2026 at 2:00 PM IST
Berhampur Cinema Halls , ବ୍ରହ୍ମପୁର: 99 ଟଙ୍କାରେ ସିନେମା ଟିକେଟ୍ । ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କି ? ମାତ୍ର ଏହା ସତ କଥା । ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏବେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ସିନେମା ହଲ ଗୁଡିକରେ ଟିକେଟ୍ ଦର 99 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଉଛି । ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ବାଲକୋନି ସିଟ୍ ରେ ବସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ଅଫର୍ ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିନେମା ହଲଗୁଡିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
99 ଟଙ୍କାରେ ସିନେମା ଟିକେଟ୍:
ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ରେଶମ ସହରରେ ସିନେମା ହଲ୍ ରେ ବସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଭଳି କମ୍ ଦରରେ ଟିକେଟ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ସିନେପ୍ରେମୀ ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ, ସାରା ଦେଶ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏଭଳି ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସିନେମା ହଲ୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଏପରି ଅଫର୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ଦର୍ଶକମାନେ, ନବାଗତ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସିନେମାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସହରର ଗୌତମ ହଲରେ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ'ର ଟିକେଟ୍ ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ସିନେମାର ମଜା ନେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ରକ୍ମିଣୀ ସିନେମା ହଲରେ 'କ୍ରିଷ୍ଣା ଅବତାରମ ପାର୍ଟ-1' ସହିତ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦର୍ଶକ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇଥିଲେ ।
ସାରା ବିଶ୍ବ ଓ ଭାରତରେ ବହୁ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବଲିଉଡ୍ ସିନେମା 'ଧୂରନ୍ଧର-2' ର ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ପାଖାପାଖି ୪ ଘଣ୍ଟା ସମୟର ଏହି ସିନେମାର ଟିକେଟ ଦର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ସମୟରେ ଆକାଶଛୁଆଁ ରହିଥିଲା । ସିନେମା ହଲ ମାଲିକମାନେ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ପୂରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
2 ରୁ 3 ଗୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ବଢିଛି:
ଗୌତମ ହଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଈଶ୍ଵର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଫର ସମୟରେ ସିନେମା ହଲରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 ରୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ।"
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ପି .ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା "ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଅଫର ପ୍ରାଇସ୍ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିନେମାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । "
ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼:
ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀୟା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସାଇସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, "ଏଭଳି 99 ଟଙ୍କାରେ ଫିଲ୍ମ ଟିକେଟ ମିଳିବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଲୋକ ସପରିବାର ହଲ୍ ରେ ବସି ସିନେମାର ମଜା ନେବାକୁ ଆସି ପାରୁଛନ୍ତି ।"
ଜଣେ ସିନେ ପ୍ରେମୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ମଙ୍ଗଳବାର ଟିକେଟ୍ ଦରରେ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସିନେମାର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ନବାଗତ ଅଭିନେତା ଅଭନେତ୍ରୀଙ୍କ ସିନେମାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ।"
ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ 200 ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ହଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ବୁଝାମଣା ଫଳରେ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 99 ଟଙ୍କାରେ ଫିଲ୍ମ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଉଭୟ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର