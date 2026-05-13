ଅଲଗା ହେବେ ମୌନି-ସୂରଜ ! ଛାଡପତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ 'ଆମକୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଦିଅ'
ଛାଡପତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମୌନି ରୟ । ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାର ନ କରିବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 13, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 3:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୌନି ରୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୂରଜ ନାମ୍ବିଆରଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା । ଗତକାଲି ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନଫୋଲୋ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ସୂରଜ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌନି ରୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ମୌନି ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ, ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋର୍ଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଅପ୍ରମାଣିତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । "ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ଓ ଗୋପନୀୟତା ଦିଅନ୍ତୁ । ଦୟାକରି," ମୌନି ହାତ ଯୋଡିବା ଇମୋଜି ସହ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଅନଲାଇନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ଆସିଛି ଯେ ଚାରି ବର୍ଷ ବିବାହ ପରେ ଦମ୍ପତି ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ତଥାପି, ମୌନି କିମ୍ବା ସୂରଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୁଜବ ବିଷୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ।
ମୌନି ଏବଂ ସୂରଜ ଜାନୁଆରୀ ୨୭, ୨୦୨୨ ରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ମାଲାୟଲୀ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଝଲକ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଛୁଟି ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକତ୍ର ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୌନି ଏବଂ ସୂରଜ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖୁସିର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଝଲକ ଦେଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଉଷ୍ମତାର ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଏକ ନ୍ୟୁଜୱାୟାର ସହିତ ଏକ ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ମୌନି ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସେ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "କେବଳ ଏକାଠି ରହିବା, ବାଟରେ ମଜା କରିବା ଏବଂ କାମରେ ଭଲ କାମ କରିବା ।"
ସୂରଜ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସରଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ଆଜି କେବଳ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ କାଲିକୁ ନିଜସ୍ୱ ରୂପ ନେବାକୁ ଦିଅ ।" ମୌନି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସୂରଜଙ୍କୁ ଏକ କ୍ଲବରେ ଭେଟିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ସୂରଜଙ୍କ ସହିତ ଦୁବାଇରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଥିଲେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠୁ ଅଲଗା ହେଲେ କି ମୌନି ରୟ ? ଇନଷ୍ଟାରେ ପରସ୍ପରକୁ କଲେ ଅନଫଲୋ, ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କଲେ ସୂରଜ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ