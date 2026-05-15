ବିବାହର 4ବର୍ଷ ପରେ ମୌନି-ସୂରଜଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଲା ସମ୍ପର୍କ, ପୋଷ୍ଟ କରି ଛାଡପତ୍ର କଲେ ଘୋଷଣା

ମୌନି ରୟ ଏବଂ ସୂରଜ ନାମ୍ବିଆର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଲଗା ହେବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

Mouni Roy Divorce From Suraj Nambiar After 4 Years Of Marriage (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 15, 2026 at 9:31 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୌନି ରୟ ଏବଂ ସୂରଜ ନାମ୍ବିଆରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ । କିଛି ଦିନ ହେଲା ଉଭୟଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ମେ ୧୪ ରେ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ମୌନି ଓ ସୂରଜ । ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ମୌନି ଏବଂ ସୂରଜ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ "ମିଥ୍ୟା ଖବର" ପ୍ରସାରଣ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଗୁରୁବାର ଦିନ, ମୌନି ରୟ ଏବଂ ସୂରଜ ନାମ୍ବିଆର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ, ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି"ଗଣମାଧ୍ୟମର କିଛି ଅଂଶ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା ଦେଖି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ । ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ନେଉଛୁ ।"

ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି, ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମ୍ପର୍କର ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ । ଆମର ବିକଶିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରତିଫଳନ ପରେ, ଆମେ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ଦ୍ୱାରା - ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହ ପୃଥକ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଆଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରିବୁ । ଆପଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା, ଆମର ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଅଟଳ ସମର୍ଥନକୁ ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ।"

ସୁରଜ ନାମ୍ବିଆର କିଏ ?

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସୂରଜ ନାମ୍ବିଆର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର । ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଇଥିଲା । ସେ ପୂର୍ବରୁ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିଲେ । ସେ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପଢିଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ସେ ଦୁବାଇରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ମୌନି ରୟ ସୂରଜ ନାମ୍ବିଆରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦମ୍ପତି 2019 ମସିହାରେ କିଛି ପାରସ୍ପରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁବାଇରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ସମୟରେ ଭେଟିଥିଲେ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ, ମୌନି ମନ୍ଦିରା ବେଦୀଙ୍କ ଘରେ ସୂରଜଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ।

ମୌନି ରୟ ଏବଂ ସୂରଜ ନାମ୍ବିଆରଙ୍କ ବିବାହ

ମୌନି ଏବଂ ସୂରଜ ଜାନୁଆରୀ ୨୭, ୨୦୨୨ରେ ଗୋଆରେ ଏକ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିବାହ କାଣ୍ଡୋଲିମର ହିଲଟନ୍ ଗୋଆ ରିସର୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମାଲୟାଲି ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରମ୍ପରାର ରୀତିନୀତି ସାମିଲ ଥିଲା । ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

