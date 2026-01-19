ଖୁବଶୀଘ୍ର ମାଆ ହେବେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା; ସରିଲା 'ଗୋଦ ଭରାଇ' ରସମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ
ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ । 'ଗୋଦ ଭରାଇ' ରସମ ସରିଛି । ଯାହାର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ । ଡିସେମ୍ୱର 13ରେ ଦମ୍ପତି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ 'ଗୋଦ ଭରାଇ' ଅର୍ଥାତ୍ 'ବେବି ସାୱାର' ଅର୍ଥାତ୍ ‘ସାଦଖିଆ’ ସେରମନି ସରିଛି । ଯାହାର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ରସମର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମନେ କରିଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଚ୍ଚିତା (ଜାନୁଆରୀ 18 ଓ 19)ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 'ଗୋଦ ଭରାଇ'ର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନିଜ ପରିବାରର ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଫଟୋରେ ସେ ନିଜ ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକ ସହ ପୋଜ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା 'ସାଦଖିଆ' । ମୋର ସବୁଠାରୁ ମଧୁର ପରିବାର ସହିତ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଉପଭୋଗ କଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି । ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର ବିସ୍ତୃତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବାର ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭାବିଲି ।''
ଆଉ କିଛି ଫଟେର କ୍ୟାପସନରେ ଲେକିଛନ୍ତି, ''ଏହି ଅବାସ୍ତବ ଅନୁଭବକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛି ।'' ଏହି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଡିସେମ୍ୱର 13ରେ ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଭୁବନେସ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପଛମୁହାଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ଦୁଇ ଜୋତା ଧରି କିସ୍ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଆମ କୁନି ସ୍ଵପ୍ନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭାଶିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମ୍ୟ ।''
କହିରଖୁଛୁ କି, ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ । ସବ୍ୟସାଚୀ ଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ସୀମା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 2008ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଉଭୟହଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠିପାରିଲା ନାହିଁ । ଉଭୟହ୍କ 2015ରେ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ । ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଉଭୟ ଏକାଟି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି । 'ମୁ ସପନର ସୌଦାଗର (2008), କେବେ ତମେ ନାହଁ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ (2012), ବାଏ ବାଏ ଦୁବାଇ (2016), ଏବଂ ଅଭିମାନ (2019) ଭଲି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
