ବେବି ବମ୍ପ ଫ୍ଲଣ୍ଟ୍ କଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ସବ୍ୟ କହିଲେ 'ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛି ଆମ କୁନି...'
ଖୁବଶୀଘ୍ର ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା । ନିକଟରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ବେବି ବମ୍ପ ଫୋଟସୁଟ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ଭାଇରକାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 16, 2025 at 10:55 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଦମ୍ପତି ସବ୍ଯସାଚୀ ମିଶ୍ର ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡିସେମ୍ୱର 13ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଦମ୍ପତି । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭାକମନା ଜଣାଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଓ ସବ୍ୟ ବୋବି ବମ୍ପ ଲୁକ ଫଟୋସୁଟ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ସେୟାର କରି ସବ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ କୁନି ଅତିଥି ଆସୁଛି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ଭାଇରକାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକ ଫଟୋ
ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଓ ସବ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ତୁମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରେମ ବଢୁଛି । ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ । ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ।'' ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଏକ ଫଟୋରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବେବି ବମ୍ପକୁ ଧରିଥିବା ବେଳେ ସବ୍ୟ ଦୁଇ କୁନି ଜୋତା ଧରି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ ସବ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପକୁ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସବ୍ୟ ଏଭଲି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଏବେ ଏକ ମଧୁର ମୋଡ଼ ଆସିଛି । ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଆମ କୁନି ସ୍ଵପ୍ନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭାଶିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମ୍ୟ ।''
ବାପା ହେବେ ସବ୍ୟ
ଡିସେମ୍ୱର 13ରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଭୁବନେସ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପଛମୁହାଁ କରି ଛିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ଦୁଇ ଜୋତା ଧରି କିସ୍ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଥିଲେ, ''ଏକ ମିଠା ଗୁପ୍ତ କଥା ବାଣ୍ଟୁଛୁ ।''
କହିରଖୁଛୁ କି, ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ । ସବ୍ୟସାଚୀ ଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ସୀମା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 2008ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଉଭୟହଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠିପାରିଲା ନାହିଁ । ଉଭୟହ୍କ 2015ରେ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ । ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଉଭୟ ଏକାଟି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି । 'ମୁ ସପନର ସୌଦାଗର (2008), କେବେ ତମେ ନାହଁ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ (2012), ବାଏ ବାଏ ଦୁବାଇ (2016), ଏବଂ ଅଭିମାନ (2019) ଭଲି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
