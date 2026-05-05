କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ମାଲାୟାଲମ ଅଭିନେତା ସନ୍ତୋଷ ନାୟର, ପତ୍ନୀ ଗୁରୁତର
ମାଲାୟଲମ ଅଭିନେତା ସନ୍ତୋଷ କେ ନାୟରଙ୍କ ପଠାଣମଥିଟ୍ଟାରେ ଏକ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : May 5, 2026 at 1:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରଲୋକରେ ମାଲାୟଲମ ଅଭିନେତା ସନ୍ତୋଷ କେ ନାୟର । ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୬୭ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଠାଣମଥିଟ୍ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଏନାଥରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରୁ କୋଟ୍ଟାୟମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ପାର୍ସଲ ଟ୍ରକ ସହ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିର ଆଗ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାରକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରି ନଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ମୋଟର ଯାନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏନାଥ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଛି । ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି ।
ସନ୍ତୋଷ କେ ନାୟର ୧୯୮୨ ମସିହାରେ ପି. ଜି. ବିଶ୍ୱମ୍ଭରନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଥୁ ନଜାଙ୍ଗାଲୁଡେ କଥା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୧୯୮୦ ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମାଲାୟଲମ ସିନେମାରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ମୁହଁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକମ୍, ଇରୁପଥମ୍ ନୁଟାଣ୍ଡୁ, ପିନ୍ନିଲାଭୁ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୮ ଭଳି ସିନେମାରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଗଭୀରତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା । ତାଙ୍କର ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଏମଜି କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା କରିଥିଲେ ।
ଦୃଢ଼ ଚରିତ୍ର ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା
ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସହାୟକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ । ରନୱେରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦିଲୀପଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, କେତେକ ସମୟରେ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସହ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ନ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଟ୍ ସର୍ଟ
୨୦୧୪ ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ବିରତି ନେବା ପରେ, ସନ୍ତୋଷ ୨୦୨୧ ରେ ଅଭିନୟକୁ ଫେରିଥିଲେ । କୃଷ୍ଣଦାସ ମୁରଲୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ୨: ମୋହିନିଅଟ୍ଟମ୍ (୨୦୨୬) ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ସେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ସିନେମାରେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସନ୍ତୋଷ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ପେଟ୍ଟାହରୁ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଟେଲିଭିଜନ ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାଲାୟଲମ ସିନେମାରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
