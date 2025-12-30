ETV Bharat / entertainment

ମୋହନଲାଲଙ୍କ ମାଆ ଶାନ୍ତାକୁମାରୀଙ୍କ ପରଲୋକ

ଆଉନାହାନ୍ତି ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କ ମାଆ । ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଶ୍ୱନାଥନ ନାୟାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ । ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ।

MOHANLALS MOTHER PASSES AWAY
MOHANLALS MOTHER PASSES AWAY (Photo: ETV Bharat)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାଲାୟଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କ ମାଆ ଶାନ୍ତାକୁମାରୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି । ସେ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୋଚିର ଏଲାମାକ୍କାରାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ (ଡିସେମ୍ବର 30) ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ।

ମୋହନଲାଲ କୋଚିରେ ଏକ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ୍କା ମାଆ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ, ଅଭିନେତା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ଏଲାମାକ୍କାରା ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଗଲେ । ରିପୋର୍ଟିଂ ସମୟରେ, ଶାନ୍ତାକୁମାରୀ ଆମ୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମରେ ହେବ କି ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ହେବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମାମୁତିଙ୍କୁ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଘରକୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ଶାନ୍ତାକୁମାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଶ୍ୱନାଥନ ନାୟାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଯିଏ କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଏବଂ ଆଇନ ସଚିବ ଥିଲେ। ମୋହନଲାଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପୁଅ ପ୍ୟାରେଲାଲ ଥିଲେ, ଯିଏକି ମଧ୍ୟ 2000 ମସିହାରେ ଗରମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏକାକୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ । ମୋହନଲାଲଙ୍କ ମାଆ ମାଲାୟାଲୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଗଭୀର ସମ୍ମାନଜନକ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲେ, ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜଣାଶୁଣା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜୀବନ ହାରିଲେ କନ୍ନଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ସିଏମ

ଯେତେବେଳେ ମୋହନଲାଲ ସମ୍ମାନଜନକ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା କହିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି । ମାଆଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ସମେତ ଅନେକ ସମୟରେ, ମୋହନଲାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁନିଆର ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

MOHANLALS MOTHER PASSES AWAY

