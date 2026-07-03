'ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଓ ସୁସ୍ମିତା ସେନଙ୍କ ଠାରୁ...', ସଫଳତାର ରାଜ୍ ଖୋଲିଲେ 'ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶା' ପୁନମ୍
କ୍ରାଉନ ପିନ୍ଧି ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଲେ 'ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶା' ପୁନମ୍ ମହାରଣା । କହିଲେ 'ନିଜ ମୂଳ ସହଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ।' ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 3:06 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 3:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶା 2026 ଗଞ୍ଜାମ ଝିଅ ପୁନମ ମହାରଣା । ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି ପୁନମ । ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ । ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପରିବର୍ଗଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣି ଦେଇଛି । ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେବା ସହ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ବନି ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ପୁନମ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2026 ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ । ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଓ କେତେ କରିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ? ସେନେଇ ପୁନମଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ସମ୍ୱାଦଦାତ୍ରୀ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ....
ପ୍ରଶ୍ନ: ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେତା ଭାବେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେତେକି ସମର୍ଥନ ଓ ଭଲପାଇବା ମିଳୁଛି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ?
ଉତ୍ତର: ନିଜ ମାଇଣ୍ଡସେଟ କରିବାକୁ ପଡେ । ମୁଁ ଭଲ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରିବି । କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଆସିଥାନ୍ତି । କିଏ 3 ବର୍ଷ କିଏ 4 ବର୍ଷ ଏପରି କିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର ନିଜେ ମନେ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବି । ମୁଁ ବି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଗଲି ଭାବିଲି ମୁଁ ଭଲ, ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବି । ମୁଁ ଏହାକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନରେ ରଖେ । ଆଜି ତାହା ମୁଁ ପରଫର୍ମ କଲି ଏବଂ ପାଇଲି ମଧ୍ୟ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଦର୍ଶାଇ ଜଜଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲେ ?
ଉତ୍ତର: ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଠି ପରିଚିତ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଆସୁଛୁ ତାହା ଦର୍ଶାଇଲି । ମୁଁ ମୋର କଳା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦର୍ଶାଇଲି । ଆଜି ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ଦିନିକୁ ଦିନ ଅନେକ ଟେକ୍ନାଲୋଜି ଆସିବା ଫଳରେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ । ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସବୁଠି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ଚାହିୁଛି । କେତେ ଟେକ୍ନଲୋଜି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଳା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଦରକାର ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମୂଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କେତେ କାଟାଗୋରୀ ଥିଲା ଯାହା ପରେ ଆପଣ ଏହି ସଫଳତା ହାତେଇଲେ ?
ଉତ୍ତର: ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି କଣ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କରିନି । ମୋତେ ଶେଷରେ ବାସ୍ ସେହି କ୍ରାଉନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି । ତାହା ମୋତେ ହାତେଇବାର ଥିଲା । ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲି । ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭଲରେ କରିପାରିବି । ସେ ମାଇଣ୍ଟ ସେଟ୍ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି । ତାହା ହାସଲ କଲି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା ?
ଉତ୍ତର: ମୋତେ ପିଲାଦିନରୁ ମୋ ଆଈ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ଶୁଣାଉଥିଲେ । ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢେ । ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି । ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ପରଫର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଲାଗେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଭାବେ ନିଜ ମୂଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ତାହା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ?
ଉତ୍ତର: ଏହା ଏକ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ । ଆପଣ ମନରେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନେଇ କିଛି କରିବା ଠାଣନ୍ତି । ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା କରିପାରନ୍ତି । ଫିଜିକାଲ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ବି କର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ବହୁତ ରହିବା ଦରକାର । ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଦେବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ଏନେଇ କେବେ ଠୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ?
ଉତ୍ତର: ପିଲାଦିନରୁ ମୋର ଏହି ଳକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା, ସୁସ୍ମିତା ସେନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ଯୁଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ । ଏଇଟା କେବଳ ବ୍ୟୁଟି । ବାହାର ସୁନ୍ଦରତା । କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ବ୍ଯୁଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏକ ମଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଠି ତୁମେ ତୁମର ଜହୀଜଦୋ ରଖିପାରିବ । ଯେମିତି ମୋତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ । ଏହି ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ମିଳୁଛି ଏହା ବହୁତ କିଛି । ତାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ମୋତେ ସର୍ବଦା ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପଢା ଓ ଏହି କ୍ୟାରିଅର କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ପଢା ବନ୍ଦ କରିବନି । ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ଗଲେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଢେ । ତାହା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି । ମୋ ପଡା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବି.ଟେକ୍ ଗ୍ରାଜ୍ୟୁଏଟ୍ । ମୁଁ CAC ବି କରିଛି । ମୁଁ ଆଗକୁ ମାଷ୍ଟର ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁବି । ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ।
ପୁନମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ପୁନମ ମହାରଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା । ବାପା ବିଭୁଦେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଏବଂ ମାଆ ସଙ୍ଗୀତା ମହାରଣାଙ୍କ ସେ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା । b.tech in computer science ରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ ପୁନେ ଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁନମ୍ । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏବେ ସାଜିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ । ମିସ୍ ୟୁନିଭସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଏବେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରି ନିଜ ପରିବାର ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା Miss Universe India Finals ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଓଡିଶାକୁ କରିବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପୁନମ ମହାରଣା, ପିନ୍ଧିଲେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାଜ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର