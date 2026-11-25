ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2026 ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଜେନିଫର ବାରେଟୋ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ?
Miss Universe 2026: ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2026କୁ ମିଳିଲା ବିଜେତା । ପୁଏର୍ଟୋ ରିକୋର ଜେନିଫର ବାରେଟୋ ପିନ୍ଧିଲେ ମୁକୁଟ ।
Published : November 25, 2026 at 12:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 75ତମ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସର ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ପୁଏର୍ଟୋ ରିକୋର ଜେନିଫର୍ ବାରେଟୋ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଜେନିଫର । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ଏହି ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଗତ 2025ର ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ବିଜେତା ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ।
ଜେନିଫର ବାରେଟୋ କିଏ ?
27 ବର୍ଷୀୟା ଜେନିଫର ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସହ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅଟନ୍ତି । ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ସେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଟ୍ରମା ଇଣ୍ଟରଭେସନ, ପ୍ରୋବେଶନ ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି । ଜେନିଫର ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁସ୍ ଆର୍ମି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋବେଶନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଜେନିଫରଙ୍କ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କାଲୋସ ବାରେଟୋ ଆମେରିକାର ସେନାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଜେନିଫର 17 ଡିସେମ୍ବର 1998ରେ ମାୟାଗୁଏଜ୍ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ୍ 11 ଇଞ୍ଚ ଅଟନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜେନିଫର ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପୁଏର୍ଟୋ ରିକୋର ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Miss Universe India 2026: ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ କେରଳର କାଜିଆ ଲିଜ୍ ମାଜୋ, ପୁଏର୍ଟୋ ରିକୋରେ ଭାରତକୁ କରିବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ
ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2026 କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ?
- ବିଜେତା: ପୁଏର୍ଟୋ ରିକୋର ଜେନିଫର୍ ବାରେଟୋ
- ପ୍ରଥମ ରନର୍ ଅପ୍: ଡୋମିନିକନ ରିପବ୍ଲିକାନର ମେଲିସା ନୁନେଜ
- ଦ୍ବିତୀୟ ରନର୍ ଅପ୍: ଭେନେଜୁଏଲାର କ୍ଲାରା ବେଗାସ
- ତୃତୀୟ ରନର୍ ଅପ୍: ଫିଲିପାଇନ୍ସର ବି.ମିଲନ ବିଂଡ୍ରୋର୍କୋ
- ଚତୁର୍ଥ ରନର୍ ଅପ୍: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଜୋର୍ଜିୟା ବାଡିଙ୍ଗଟନ୍
ଭାରତରୁ କିଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ ?
ଭାରତରୁ କାଜିୟା ଲିଜ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2026 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 19 ବର୍ଷୀୟା କାଜିୟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ 30 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ଟପ୍ 12ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିନଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଓ ସୁସ୍ମିତା ସେନଙ୍କ ଠାରୁ...', ସଫଳତାର ରାଜ୍ ଖୋଲିଲେ 'ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶା' ପୁନମ୍
ଭାରତରୁ ହୋଇଥିବା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ:
- ସୁସମିତା ସେନ (1994): ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ
- ଲାରା ଦତ୍ତ (2000): ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ
- ହରନାଜ ସନ୍ଧୁ (2021): 21 ବର୍ଷ ପରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଜିତିଥିଲେ ମିସ୍ ୟୁନଭର୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜିତାଇଲା ?
ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ବକୁ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ?
ଉତ୍ତର: ମୋ ହିସାବରେ ଦୁନିଆକୁ ଏମିତି ନେତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଅଟନ୍ତି । ଆମେ ଏପରି ଏକ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉ । ଏପରି ଏକ ନେତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବ ।