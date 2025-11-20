ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2025: ରେସରେ ଭାରତର ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା, କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?
ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା । ବିଶ୍ୱକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2025 । ତେବେ କେବେ, କେଉଁଠି ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ । ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 8:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2025 ର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ 100 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏହି ଲୋଭନୀୟ ମୁକୁଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭାରତର ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ଡେନମାର୍କର ଭିକ୍ଟୋରିଆ କେର ଥେଲଭିଗଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 16, 2024 ରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ । ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବେ ।
ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2025 ଏଥରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି "ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି", ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ଏକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ପ୍ରେମର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଶକ୍ତିକୁ ପାଳନ କରିବା ।74ତମ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ହଲ୍, ପାକ୍ କ୍ରେଟର ମୁଆଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ଥାନିରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏରେନା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଏକ ଅଂଶ । ଏହି ବଡ଼ ଇନଡୋର ସ୍ଥାନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ କନସର୍ଟ, ଏକ୍ସପୋ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଲାଇଭ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ।
ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2025 ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସୂଚୀ
74ତମ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନଭେମ୍ବର 21, 2025 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ସଂଗଠନ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ 8:00 ଟାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଏହା ଭାରତରେ ଜଳଖିଆ ସମୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଭାରତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ସକାଳ 6:30 ଟାରେ (IST) ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
ଭାରତରେ, ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2025 ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମେତ। ଇଭେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବାଦ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଦସ୍ୟତା ବିନା ଭାରତରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ରାଜସ୍ଥାନର ମାନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏହି ବର୍ଷ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ । ସେ ଜୟପୁରରେ ଜାତୀୟ ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ଜାତୀୟ ପୋଷାକ ଉପସ୍ଥାପନା ସମେତ ପ୍ରାକ୍-ପୀଜଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ