ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2025: ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଫାତିମା ବୋଷ
ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମୁର୍ଖ । ଏବେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2025 ମୁକୁୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଫାତିମା ବୋଷ । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସାଜିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ । ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2025 at 11:15 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2025 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 30 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 12 ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନଥିଲେ । ଚଳିତ ଥର ମିସ୍ ମେକ୍ସିକୋ, ଫାତିମା ବୋଷଙ୍କୁ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଯାଇଛି । ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2024 ଟାଇଟଲ୍ ଡେନମାର୍କର ଭିକ୍ଟୋରିଆ କଜର ଥେଲଭିଗଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 2025ରେ ଫାତିମାଙ୍କୁ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଫାତିମା ବୋଷ
ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଆଜି, ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କକର ନନ୍ଥାବୁରିର ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ହଲରେ ସକାଳ 6:30 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମେକ୍ସିକୋର ଫାତିମା ବୋଷ । ସେହିପରି ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରବିନାର ସିଂ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସଅପ୍, ଭେନେଜୁଏଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସଅପ୍ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ତୃତୀୟ ରନର୍ସଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ମଧ୍ୟ 22 ବର୍ଷୀୟା ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲା, ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 12 ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନଥିଲେ । ଫାଇନାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିଲି, କଲମ୍ବିଆ, ଗୁଆଡେଲୁପ୍, କ୍ୟୁବା, ପୁଏର୍ଟୋ ରିକୋ, ଚୀନ୍, ଭେନେଜୁଏଲା, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ମାଲ୍ଟା, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ କୋଟ ଡି'ଆଇଭୋରର ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 130ଟି ଦେଶ ଏହି ଲୋଭନୀୟ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ ।
ଭାରତର ମଉଳିଲା ଆଶା
କହିରଖୁଛୁ କି, ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା । ମିସ ୟୁନିଭର୍ସ 2025ରେ ସେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 12 ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ବି ସେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଭାରତ କେବଳ ତିନି ଥର ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି । ପୂର୍ବରୁ ସୁସ୍ମିତା ସେନ୍, ଲାରା ଦତ୍ତା ଏବଂ ହରନାଜ୍ ସାନ୍ଧୁ କୌର ଜିତିଛନ୍ତି । ଏଥର ରାଜସ୍ଥାନର ମନିକାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଗଲା ।
ଫାତିମା ବୋଷ କିଏ ?
ଫାତିମା ବୋଷ ଫର୍ନାଣ୍ଡେଜ୍ ମେକ୍ସିକୋର ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ଡି ତେପାରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଡାଡ୍ ଇବେରୋଆମେରିକାନାରେ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ପରେ ଫାତିମା ମିଲାନର ନୁଓଭା ଏକାଡେମିଆ ଡି ବେଲେ ଆର୍ଟି ଏବଂ ଆମେରିକାର ଭର୍ମଣ୍ଟର ଲିଣ୍ଡନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । 25 ବର୍ଷୀୟା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡିସଲେକ୍ସିଆ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ-କ୍ଷମତା/ହାଇପରଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିସଅର୍ଡର (ADHD) ସହ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ମେକ୍ସିକୋର ଟାବାସ୍କୋ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2025 ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ ।
ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ଏକ ଲାଇଭ-ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ରି-ପେଜଣ୍ଟ ମିଟିଂ ସମୟରେ, ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୱାତ ଇଟସାଗ୍ରିସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ ନକରିବା ପାଇଁ ଫାତିମାଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ । ବୈଠକରେ, ନୱାତ ତାଙ୍କୁ "ମୂର୍ଖ" ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ "କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା" ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ବୋଷ ଏହି ଅପମାନର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ନୱାତ ଫାତିମାଙ୍କୁ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଏକତାରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ । ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ସଂଗଠନ ନୱାତଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ସୀମିତ କରିଥିଲା । ସେ ଏକ ଲାଇଭଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରିସେପ୍ସନ ସମୟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2025: ରେସରେ ଭାରତର ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା, କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ