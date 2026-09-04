'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ରିଭ୍ୟୁ: କ୍ଲାଇମାକ୍ସ କରିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ଦର୍ଶକ
'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ପ୍ରତମ ଶୋ' ଦେଖି ଦର୍ଶକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 4, 2026 at 12:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ମିର୍ଜାପୁର' ସିରିଜର 3ଟି ସଫଳ ସିଜିନ୍ ପରେ 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ହିଟ୍ ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖି ଫିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ନିଜର ରିଭ୍ୟୁ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ଫିଲ୍ମର ଆକ୍ସନ୍, ସଂଳାପ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କୋର, କାହାଣୀ ମୋଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
MIRZAPUR: THE MOVIE — 4.5/5 ⭐#MirzapurTheMovie is even more powerful than the web series! The story, screenplay, plot, politics, revenge, action, dialogues and BGM everything feels bigger, darker and more intense on the big screen. 🔥— Rahul Gupta (@RahulGupta25376) September 4, 2026
The story is gripping, the plot keeps… pic.twitter.com/2wbWe4Ppzs
ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ମୁନ୍ନା ଭୈୟାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଇଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ 4.5/5 ଷ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ "ବିଶୁଦ୍ଧ ବଡ଼ ପରଦା ପାଗଳାମି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକ ଲେଖା, ସଂଳାପ, ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଅଭିନୟର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି - ବିଶେଷକରି କ୍ଲାଇମାକ୍ସ - ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଯାତ୍ରା । ଚମତ୍କାର ଲେଖା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଳାପ, ତୀବ୍ର ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ଏପିସୋଡ୍ ପରି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ; ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ ପରି ମନେ ହୁଏ, ଏବଂ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ।"
⭐️⭐️⭐️⭐️½ review rating #MirzapurTheMovie delivers drama romance action attitude & fan service. Great character dynamics, substantial love stories amazing music whistle-worthy dialogues and a killer climax #KaalinBhaiya remains Bhaukaali!— TheStarThings (@TheStarThings) September 4, 2026
P.S. Stay seated for post-credit scene! pic.twitter.com/zKZjrCl6qp
ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମକୁ 4.5/5 ରେଟିଂ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷାରେ କାହାଣୀ, ରାଜନୀତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ଡ୍ରାମା, ଆକ୍ସନ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁନ୍ନା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । "ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ, କାହାଣୀ, ରାଜନୀତି, ପ୍ରତିଶୋଧ, ଆକ୍ସନ, ସଂଳାପ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଙ୍ଗୀତ - ସବୁକିଛି ବଡ଼ ପରଦାରେ ଅଧିକ ମହାନ, ଗଭୀର ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ ହୁଏ ।"
#OneWordReview...#MirzapurTheMovie: WINNER.— taran adarsh (@taran_adarsh) September 4, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐
PEAK MASS ENTERTAINER... The iconic web series gets a big-screen upgrade – and the result is a roaring, ruthless, razor-sharp entertainer that works big time... SURE-SHOT HIT. #MirzapurTheMovieReview
This is… pic.twitter.com/0DNPCH66c8
ଦର୍ଶକମାନେ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ମୁନ୍ନା ଭୈୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମନୋଭାବ, ଆଚରଣ, ହାଲୁକା ହାସ୍ୟରସ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଅଲି ଫଜଲଙ୍କ ଗୁଡ୍ଡୁ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରବି କିଶନଙ୍କ ବବନ ଯାଦବଙ୍କୁ 'ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ' ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କଲିନ୍ ଭୈୟା ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ କମାଣ୍ଡିଂ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ରସିକା ଦୁଗଲଙ୍କ ବୀଣା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚରିତ୍ରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।ଏକ୍ସରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମଟି ଡ୍ରାମା, ରୋମାନ୍ସ, ଆକ୍ସନ୍, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁକିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର । କଲିନ୍ ଭୈୟା ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଙ୍କର ।
ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷକ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଫିଲ୍ମକୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ 4 ଷ୍ଟାର ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ପ୍ରଶଂସା କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସିରିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ମୌଳିକ ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁନିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲେଖା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସଂଳାପ, ଶକ୍ତି ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରତିଶୋଧ, ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଏବଂ ଭାବନା କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ସେ ଗୁରମୀତ ସିଂହଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ତୀବ୍ର, ନିଷ୍ଠୁର ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ।
ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଜଣେ ଦର୍ଶକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ: ତୃତୀୟ ସିଜିନରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ କ୍ରେଜ୍କୁ ପୁନଃଜାଗରଣ କରିଥିଲେ । ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବେ କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ।
'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ବିଷୟରେ
'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ରେ ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଲି ଫଜଲ, ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ, ଶ୍ୱେତା ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମା, ରସିକା ଦୁଗଲ, ଶ୍ରୀୟା ପିଲଗାଓଁକର ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି । ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏବଂ ରବି କିଶନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । Amazon MGM ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହିତ ଏକ୍ସେଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ରିତେଶ ସିଧୱାନୀ ଏବଂ ଫରହାନ ଅଖତର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କାସିମ ଜଗମାଗିଆ ଏବଂ ବିଶାଲ ରାମଚନ୍ଦାନୀ ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ CBFC ଦ୍ୱାରା 'A' ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ରନଟାଇମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା, 17 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 19 ସେକେଣ୍ଡ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 4ରେ ରିଲିଜ 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି': A-ରେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଉଠାଇବ କି ଲାଭ ? ପ୍ରଥମ ଦିନ କରିପାରେ ଏତିକି କଲେକ୍ସନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ