ମିର୍ଜାପୁର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ଆସିବ
ମିର୍ଜାପୁର: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରଦାର ଅପରାଧ କାହାଣୀର ଏକ ବଡ଼ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 3:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ଫିଲ୍ମ' କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଟିଜର ସହ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏବେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏକ ନ୍ୟୁଜୱାୟାରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରେଲରଟି ଅଗଷ୍ଟ 11 ରେ ରିଲିଜ କରାଯିବ । ଏହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ହିଟ୍ ଅପରାଧ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର କଳାକାରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ରେ ଏହାର ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଲରଟି ମିର୍ଜାପୁରର ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଲି ଫଜଲ୍ ଏବଂ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ପ୍ରଶଂସକ-ପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଟିଜର ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଥିଲା ବବଲୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହି ଭୂମିକାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏକ ନୂତନ ଅବତାରରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଅଭିନେତା ରବି କିଶନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସିରିଜ ପରି, କଲିନ୍ ଭଇୟା (ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ) ଏବଂ ଗୁଡ୍ଡୁ ଭଇୟା (ଅଲି ଫଜଲ୍)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଂଘର୍ଷ ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଛି । ୨୦୧୮ରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି କାହାଣୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଭାବରେ ଫେରିବା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟି ୱେବ୍ ସିରିଜରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା । ମୁନ୍ନାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର (ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ) ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଯିଏ 'ପଞ୍ଚାୟତ' ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ମୁଖ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ, ରସିକା ଦୁଗଲ, ମୋହିତ ମାଲିକ, ଶୀବା ଚଢା, ରାଜେଶ ତୈଲଙ୍ଗ, ପ୍ରମୋଦ ପାଠକ, ଶ୍ରୀୟା ପିଲଗାଓଁକର, ହର୍ଷିତା ଶେଖର ଗୌର, ଶ୍ୱେତା ତ୍ରିପାଠି ଏବଂ ସୋନାଲ ଏସ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
'ମିର୍ଜାପୁର: ଦମୁଭି' ଆମାଜନ MGM ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ଏକ୍ସେଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଗୁରମିତ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ପୁନିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ରିତେଶ ସିଧୱାନୀ ଏବଂ ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ କାସିମ୍ ଜଗମାଗିଆ ଏବଂ ବିଶାଲ ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହ-ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4, 2026 ରେ ଏକ ମହାନ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ଟିଜର ରିଲିଜ୍; ପୁଣି ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ କଲିନ୍ ଭଇୟା ଓ ମୁନ୍ନା, ରବି କିଶନ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ