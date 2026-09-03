4ରେ ରିଲିଜ 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି': A-ରେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଉଠାଇବ କି ଲାଭ ? ପ୍ରଥମ ଦିନ କରିପାରେ ଏତିକି କଲେକ୍ସନ
ଆସନ୍ତାକାଲି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' । ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଧମାକା କରିବ ବୋଲି ଆଶା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 2:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ଆସନ୍ତାକାଲି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ OTT ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଥିଏଟର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଫିଲ୍ମଟି ଆଶାଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ସିରିଜ ଲୋକଙ୍କ ବେଶ ମନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବଡ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ସେହିପରି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସିନେମାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି'ର ପ୍ରି-ସେଲ୍ସ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି । ଏହା ନିରପେକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ବଡ଼ ପରଦାରେ ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ନକରିବା 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି'ର ଲାଭ ପାଇଁ କାମ କରେ, ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍କ୍ରିନରେ ବ୍ୟାପକ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ମୋଟ୍ କଲେକ୍ସନ 18-22 କୋଟି ହେବ - ଯଦିଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଆକଳନ ହୋଇପାରେ ।
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କରିଛି ରେକର୍ଡ
ଧୁରନ୍ଧର 2 – 145 କୋଟି
ଟକ୍ସିକ – 101.1 କୋଟି
ସାଲାର – 90.7 କୋଟି
ଦେ କଲ ହିମ୍ ଓଜି – 84.7 କୋଟି
କୁଲି – 65 କୋଟି
ଆନିମଲ୍ – 63.8 କୋଟି
ଆମାଜନ MGM ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ, 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ଗୁରମିତ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । କାହାଣୀଟି ପୁନିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ରିତେଶ ସିଧୱାନୀ ଏବଂ ଫରହାନ୍ ଅଖତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କାସିମ୍ ଜଗମାଗିଆ ଏବଂ ବିଶାଲ ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହ-ପ୍ରଯୋଜିତ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମିର୍ଜାପୁର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ଆସିବ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ